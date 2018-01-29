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Автодорога

Узбекистан и Китай согласовали вопросы по международным перевозкам

© Sputnik/ Александр Кряжев
Общество
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Об этом стало известно по итогам узбекско-китайского заседания по вопросам международных автомобильных перевозок, прошедшего в Ташкенте в конце прошлой недели

ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. Узбекистан и Китай достигли договоренности о налаживании взаимного обмена бланками разрешений для осуществления международных автомобильных перевозок грузов между двумя странами, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Автодорога
© Adityamadhav83
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"В целях создания благоприятных условий для национальных автоперевозчиков также достигнута договоренность о том, что автотранспортные средства Узбекистана могут беспрепятственно осуществлять перевозки грузов по территории КНР. Также была отмечена взаимная приверженность к максимально широким возможностям осуществления международных автомобильных перевозок между Узбекистаном и Китаем", — отметили в Узбекском агентстве автомобильного и речного транспорта.

Межправительственное соглашение между Узбекистаном и Китаем о международном автомобильном сообщении вступило в силу с 1 января 2018 года.

Стороны предоставили друг другу право на международные автомобильные перевозки по территории своих государств автотранспортными средствами, зарегистрированными на территории одной из стран по маршрутам, определяемым по взаимному согласованию компетентных органов.

По условиям документа, двусторонние и транзитные перевозки будут осуществляться на основе разрешений, выдаваемых компетентными органами двух стран — Узбекским агентством автомобильного и речного транспорта и Министерством транспорта КНР. Компетентные органы ежегодно будут передавать друг другу согласованное количество бланков разрешений для перевозки грузов.

Железная дорога.
© Flickr/ Ed Webster
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В настоящее время перевозки грузов между Узбекистаном и Китаем осуществляются преимущественно железнодорожным транспортом через казахстанско-китайские пункты пропуска, что влечет за собой значительные расходы и издержки во времени.

Стоимость перевозки одного контейнера железнодорожным транспортом по маршруту Хоргос (Китай) — Алтынколь — Алматы (Казахстан) — Ташкент — Асака (Узбекистан) протяженностью 1570 км составляет более 2,6 тысячи долларов.

Это, по предварительным расчетам, на 20% выше по сравнению с его перевозкой автомобильным транспортом по маршруту Ташкент — Иркештам — Кашгар (около 600 км). В конце октября этого года Узбекистан, Кыргызстан и Китай успешно организовали первый пилотный автокараван из девяти машин, прошедший по этому маршруту.

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Теги:
Китай, Узбекистан



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    В Москве арестованы члены ОПГ, в том числе гражданин Кыргызстана, разыскивавшийся на родине правоохранительными органами за тяжкое преступление.

  • Руки задержаного в наручниках, архивное фото
    Опасный человек

    В Санкт-Петербурге задержали находящегося в международном розыске таджикистанца, которого на родине подозревают в расшатывании конституционного строя.

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