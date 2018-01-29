Узбекистан и Китай согласовали вопросы по международным перевозкам

ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. Узбекистан и Китай достигли договоренности о налаживании взаимного обмена бланками разрешений для осуществления международных автомобильных перевозок грузов между двумя странами, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Межправительственное соглашение между Узбекистаном и Китаем о международном автомобильном сообщении вступило в силу с 1 января 2018 года.
Стороны предоставили друг другу право на международные автомобильные перевозки по территории своих государств автотранспортными средствами, зарегистрированными на территории одной из стран по маршрутам, определяемым по взаимному согласованию компетентных органов.
По условиям документа, двусторонние и транзитные перевозки будут осуществляться на основе разрешений, выдаваемых компетентными органами двух стран — Узбекским агентством автомобильного и речного транспорта и Министерством транспорта КНР. Компетентные органы ежегодно будут передавать друг другу согласованное количество бланков разрешений для перевозки грузов.
Стоимость перевозки одного контейнера железнодорожным транспортом по маршруту Хоргос (Китай) — Алтынколь — Алматы (Казахстан) — Ташкент — Асака (Узбекистан) протяженностью 1570 км составляет более 2,6 тысячи долларов.
Это, по предварительным расчетам, на 20% выше по сравнению с его перевозкой автомобильным транспортом по маршруту Ташкент — Иркештам — Кашгар (около 600 км). В конце октября этого года Узбекистан, Кыргызстан и Китай успешно организовали первый пилотный автокараван из девяти машин, прошедший по этому маршруту.