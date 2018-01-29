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Вид из кабины машиниста поезда

Скоростные поезда до Шахрисабза запустят в 2018-2019 году

© Sputnik/ Михаил Мокрушин
Общество
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В настоящее время руководитель республики находится с инспекционной поездкой в Кашкадарьинской области

ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с проектом модернизации и электрификации железной дороги Ташгузар — Шахрисабз — Китаб. Планируется, что в 2018-2019 году наладят движение скоростных поездов до Шахрисабза.

Шавкат Мирзиёев побывал в частном дошкольном образовательном учреждении в Шахрисабзе
Пресс-служба президента РУз
Мирзиёев подарил машину заведующей детсадом в Шахрисабзе
В настоящее время руководитель республики находится с инспекционной поездкой в Кашкадарьинской области. Узбекский лидер уже рассмотрел план строительства объектов туристической инфраструктуры региона. Согласно программе, в Кашкадарье будет реализовано 167 проектов, среди них: создание рекреационно-развлекательных зон, реставрация историко-культурных памятников, развитие экологического и этнографического туризма.

Кроме того, в области возведут новые водоочистные сооружения, проложат 77 километров магистральных сетей.

Теги:
скоростной поезд, Железная дорога, Шахрисабз, Узбекистан



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