Скоростные поезда до Шахрисабза запустят в 2018-2019 году

В настоящее время руководитель республики находится с инспекционной поездкой в Кашкадарьинской области

ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с проектом модернизации и электрификации железной дороги Ташгузар — Шахрисабз — Китаб. Планируется, что в 2018-2019 году наладят движение скоростных поездов до Шахрисабза.

Пресс-служба президента РУз Мирзиёев подарил машину заведующей детсадом в Шахрисабзе

В настоящее время руководитель республики находится с инспекционной поездкой в Кашкадарьинской области. Узбекский лидер уже рассмотрел план строительства объектов туристической инфраструктуры региона. Согласно программе, в Кашкадарье будет реализовано 167 проектов, среди них: создание рекреационно-развлекательных зон, реставрация историко-культурных памятников, развитие экологического и этнографического туризма.

Кроме того, в области возведут новые водоочистные сооружения, проложат 77 километров магистральных сетей.