15:59 29 Января 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент-5°C
Прямой эфир
Поиск
Рабочий демонстрирует продукцию завода

В Узбекистане ограничат стоимость цемента до 500 тыс. сумов за тонну

© Sputnik/ Виталий Аньков
Общество
Получить короткую ссылку
33420

Данная мера принята для того, чтобы исключить спекуляции на рынках республики

ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. АО "Узстройматериалы" ограничит цены на цемент до 500 тысяч сумов за тонну.

Завод железобетонных изделий
© Sputnik/ Игорь Зарембо
Китайская Beijing построит в Узбекистане цементный завод для россиян
"Цементные предприятия республики, АО "Кизилкумцемент", АО "Бекабадцемент", организовывают реализацию цемента для населения по цене не выше 500 тысяч сумов за тонну (или 430-490 тысяч в зависимости от места продажи)", — говорится в сообщении компании.

В настоящее время во всех крупных городах и районах Узбекистана создаются торговые точки по продаже цемента населению.

Данная мера принята для того, чтобы исключить спекуляции на рынках республики, а также обеспечить узбекистанцев качественной продукцией по приемлемой цене.

По теме

Компании ЦА по производству цемента обсудят в Ташкенте тенденции рынка
Теги:
цемент, Узстройматериалы, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Матч на чемпионате мира по хоккею с мячом-2018 в Хабаровсе между сборными Казахстана и Венгрии
    Какая боль!

    Сборная Казахстана разгромила команду Венгрии в стартовом матче чемпионата мира по хоккею с мячом с неприличным счетом.

  • Сотрудники ТЭЦ Бишкека. Архивное фото
    В ожидании тепла

    На ТЭЦ Бишкека в условиях аномально низких температур произошло две аварии – жители столицы Кыргызстана жалуются на холод в квартирах.

  • Контроль качества мяса. Архивное фото
    Халяльный запрет

    Таджикистан запретил ввоз в страну нехаляльной мясной продукции – требование предъявлено всем поставщикам мясных продуктов

  • Армянские альпинисты на горе Демавенд
    Снежная смерть

    В результате схода лавины на горе Ара (Ара-лер) в Армении погибла женщина, совершавшая восхождение в составе группы.

  • Насилие над женщинами
    Конвенция раздора

    Почему Латвия затягивает ратификацию Стамбульской конвенции, направленную против насилия в семье, и при чем тут пропаганда гомосексуализма?

  • Здание офиса компании Лаборатория Касперского в Москве, архивное фото
    Долой антивирус!

    Замминистра национальной обороны Литвы Эдвинас Керза призывает граждан прекратить использование антивируса от "Лаборатории Касперского".

  • Матч на чемпионате мира по хоккею с мячом-2018 в Хабаровсе между сборными Казахстана и Венгрии
    Какая боль!

    Сборная Казахстана разгромила команду Венгрии в стартовом матче чемпионата мира по хоккею с мячом с неприличным счетом.

  • Сотрудники ТЭЦ Бишкека. Архивное фото
    В ожидании тепла

    На ТЭЦ Бишкека в условиях аномально низких температур произошло две аварии – жители столицы Кыргызстана жалуются на холод в квартирах.

  • Контроль качества мяса. Архивное фото
    Халяльный запрет

    Таджикистан запретил ввоз в страну нехаляльной мясной продукции – требование предъявлено всем поставщикам мясных продуктов

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Как в Ташкенте встречали победителей ЧА по футболу
Как Ташкент встретил триумфаторов чемпионата Азии U23
Карнай, сурнай и тысячи флагов: как Ташкент встретил победителей ЧА
Карнай, сурнай и тысячи флагов: как Ташкент чествовал победителей ЧА
Как не замерзнуть зимой на дороге в автомобиле
Как не замерзнуть в заглохшей машине зимой

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054