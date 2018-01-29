В Узбекистане ограничат стоимость цемента до 500 тыс. сумов за тонну

"Цементные предприятия республики, АО "Кизилкумцемент", АО "Бекабадцемент", организовывают реализацию цемента для населения по цене не выше 500 тысяч сумов за тонну (или 430-490 тысяч в зависимости от места продажи)", — говорится в сообщении компании.
В настоящее время во всех крупных городах и районах Узбекистана создаются торговые точки по продаже цемента населению.
Данная мера принята для того, чтобы исключить спекуляции на рынках республики, а также обеспечить узбекистанцев качественной продукцией по приемлемой цене.