В Узбекистане ограничат стоимость цемента до 500 тыс. сумов за тонну

Данная мера принята для того, чтобы исключить спекуляции на рынках республики

ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. АО "Узстройматериалы" ограничит цены на цемент до 500 тысяч сумов за тонну.

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"Цементные предприятия республики, АО "Кизилкумцемент", АО "Бекабадцемент", организовывают реализацию цемента для населения по цене не выше 500 тысяч сумов за тонну (или 430-490 тысяч в зависимости от места продажи)", — говорится в сообщении компании

В настоящее время во всех крупных городах и районах Узбекистана создаются торговые точки по продаже цемента населению.

Данная мера принята для того, чтобы исключить спекуляции на рынках республики, а также обеспечить узбекистанцев качественной продукцией по приемлемой цене.