В Узбекистане дипломатов будут штрафовать за нарушения ПДД

ТАШКЕНТ, 29 янв – Sputnik. Суды в Узбекистане будут штрафовать дипломатов за нарушения правил дорожного движения без согласия дипломатических представительств иностранных государств.
Документом внесены изменения, которые исключают пункт о том, что данную категорию лиц суды могли штрафовать только "после получения уведомления СДС (Службы дипломатического сервиса МИД. — Ред.) о согласии диппредставительства на привлечение к административной ответственности".
В соответствии с поправками, сотрудниками дипмиссий "штраф за совершенные правонарушения оплачивается в порядке, установленном законодательством Республики Узбекистан".
Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов в июле прошлого года в прямом телеэфире заявил, что планируется принять ряд нормативно-правовых мер в связи с ростом ПДД с участием иностранных дипломатов. Статистика таких ДТП не уточняется.