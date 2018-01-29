В Узбекистане дипломатов будут штрафовать за нарушения ПДД

Теперь сотрудники дипмиссий будут оплачивать штрафы в порядке, установленном законодательством Республики Узбекистан

ТАШКЕНТ, 29 янв – Sputnik. Суды в Узбекистане будут штрафовать дипломатов за нарушения правил дорожного движения без согласия дипломатических представительств иностранных государств.

© Sputnik/ Максим Блинов В Узбекистане хотят ужесточить штрафы для дипломатов за нарушение ПДД

Соответствующее постановление МИД, МВД и Верховного суда республики обнародовано в понедельник на сайте национальной базы законодательства.

Документом внесены изменения, которые исключают пункт о том, что данную категорию лиц суды могли штрафовать только "после получения уведомления СДС (Службы дипломатического сервиса МИД. — Ред.) о согласии диппредставительства на привлечение к административной ответственности".

В соответствии с поправками, сотрудниками дипмиссий "штраф за совершенные правонарушения оплачивается в порядке, установленном законодательством Республики Узбекистан".

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Документ также предусматривает, что нарушения ПДД дипломатическим транспортом будут фиксироваться на видеокамеры. При этом административной ответственности будет привлечено лицо, ответственное за эксплуатацию транспортного средства диппредставительства либо собственник транспортного средства (если оно оформлено на физическое лицо. — Ред.). Ранее данной нормы не существовало.

Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов в июле прошлого года в прямом телеэфире заявил, что планируется принять ряд нормативно-правовых мер в связи с ростом ПДД с участием иностранных дипломатов. Статистика таких ДТП не уточняется.