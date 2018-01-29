Количество смертей в Узбекистане в 2017 году выросло почти на 5%

Количество смертей в прошлом году наиболее значительно выросло в Андижанской и Наманганской областях

ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. Всего в 2017 органы ЗАГС зарегистрировали в Узбекистане 162,29 тысячи смертей, что превышает показатель 2016 года на 7,8 тысячи или 4,8%, следует из данных, распространенных через канал Министерства юстиции в Telegram.

Количество смертей в прошлом году наиболее значительно выросло в Андижанской и Наманганской областях — на 0,7%, в Ферганской и Кашкадарьинской областях на 0,6%.

В Ташкенте, наоборот, количество смертей уменьшилось на 0,07% относительно показателей 2016 года.

Сообщается, что в Пахтачинском районе Самаркандской области в 2017 году скончался 123-летний узбекистанец.