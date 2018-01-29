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Девушка легкого поведения

ГУВД Ташкента о публикации фото "жриц любви": мы все делаем правильно

Fred DUFOUR / AFP
Общество
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Представители Главного управления внутренних дел Ташкента разъяснили, почему они пошли на этот шаг и как он повлиял на снижение преступности

ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. В крупнейших узбекистанских группах в социальных сетях уже несколько недель идут бурные дискуссии о том, имеет ли право милиция публиковать фото задержанных женщин легкого поведения и пьяных водителей, сообщает корреспондент Sputnik.

Фото пьяных водителей милиция регулярно публикует с декабря прошлого года, в том числе и подборки с пьяными автоледи. На прошлой неделе впервые были опубликованы фотографии задержанных "жриц любви" с открытыми лицами.

Представители Главного управления внутренних дел Ташкента разъяснили, почему они пошли на этот шаг и как он повлиял на снижение преступности.

"В последнее время мы стали публиковать фотографии женщин легкого поведения с открытыми лицами. Почему мы это сделали? Да потому, что эти женщины сами спокойно на специальных сайтах выставляют свои фото, телефоны, параметры тела, рекламируют себя и свои услуги", — рассказал замначальника ГУВД Дониёр Ташходжаев.

Девушка на дороге
VALERY HACHE / AFP
Ташкентская милиция начала публиковать фото "жриц любви"
По его словам, правоохранительные органы пошли на этот шаг только после того, как тщательно проверили информацию о задержанных женщинах и их занятии. Если кто-то их задержанных готов подать в суд, заметил Ташходжаев, то он, конечно, может сделать это, и ГУВД объяснит свои поступки в ходе судебного разбирательства.

"Мы считаем, что делаем все правильно, так как должны заниматься профилактикой этих правонарушений. Это касается и публикации пьяных водителей, результаты будут, если не через месяц, то через год. На самом деле число пьяных водителей уже уменьшается", — подчеркнул он.

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Теги:
ГУВД Ташкента, Проституция



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