Мирзиёев в Кашкадарье: авто в подарок, военный аэродром и лимоны

Шавкат Мирзиёев ознакомился с новым производством в Кашкадарьинской области, развитием туризма, а также с планами местных властей по решению вопроса водоснабжения

ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. Президент Узбекистана завершил свой двухдневный визит в Кашкадарьинскую область.

Такой формат визитов по регионам президент использует уже не в первый раз, и, судя по бездействию некоторых региональных чиновников, не последний. Правда на этот раз обошлось без серьезных кадровых перестановок, глава государства по традиции осмотрел ряд промышленных и социальных объектов, сделав несколько интересных заявлений.

Данный подход позволяет ему в комплексе изучить развитие области, посмотреть все ли было сделано из предыдущих поручений. Корреспонденты Sputnik разбирались, что ждет регион в будущем и какие перспективные проекты представила президенту местная власть.

Вкусно жить не запретишь

© Sputnik/ Александр Кондратюк Ташкентская область получит сельхозтехнику на льготных условиях

Всего чуть менее года назад Шавкат Мирзиёев посещал с рабочим визитом этот регион, дав ряд поручений по развитию продовольственной промышленности, увеличению объемов переработки и экспорта сельхозпродукции.

Местные власти не стали откладывать дела в долгий ящик. В результате в августе прошлого года было запущено крупное предприятие "Дармон шарбати". Оно способно перерабатывать за сутки до 20 тонн фруктов и овощей. Сейчас на предприятии выпускается яблочный, тыквенный и морковный сок. В дальнейшем планируется наладить производство сока из винограда, граната и ряда овощей.

Президент ознакомился с технологическим процессом. Готовая натуральная продукция фасуется в пакеты по 1,5 и 3 литра. На предприятии работают в основном выпускники профессиональных колледжей, которые прошли обучение у иностранных специалистов.

Натуральные фруктовые и овощные соки уже вызвали интерес у зарубежных покупателей. Так, например, недавно были достигнуты соглашения об экспорте продукции в Россию.

Неизвестно, попробовал ли Мирзиёев сок, производимый предприятием, но увиденное здесь ему точно понравилось. Он отметил, что необходимо создавать больше подобных предприятий в области, воспитывать молодые кадры, глубоко владеющие современными технологиями. Для этого в Кашкадарье имеются все возможности.

И это только начало. Главе государства презентовали ряд проектов, которые планируется реализовать в 2018-2019 годах. Так, предприятие Easi agro international запустит в третьем квартале этого года завод по производству 8 миллионов банок овощных консервов и джемов, а уже упомянутое "Дармон шарбати" — производство детского питания.

По следам Темура

Одним из самых интересных проектов, инициированных в ходе визита президента, стало создание туристического кластера в местности, где родился Амир Темур.

Всего в ближайшие два года в области планируется реализовать 167 различных проектов по созданию туристической инфраструктуры. Это возведение новых гостиниц, создание рекреационно-развлекательных зон, реставрация историко-культурных памятников, развитие экологического и этнографического туризма.

Но, пожалуй, самый большой ажиотаж вызвали планы по запуску курсирования скоростных поездов на шахрисабском направлении. Пока непонятно, когда это произойдет и какие города затронет.

Однако ждать, скорее всего, долго не придется, так как ранее глава государства утвердил проект по электрификации линии Карши — Китай общей стоимостью порядка 60 миллионов долларов. Его планируется закончить уже к концу текущего года.

Несомненно, свою роль в привлечении туристов сыграет и реконструкция древнего Шахрисабза. В городе за последний год были отреставрированы исторические памятники, улучшена туристическая инфраструктура.

© Flickr/ Giorgio Montersino В Узбекистане будут развивать уникальное искусство макома

Уже в этом году здесь пройдет инициированный Мирзиёевым первый Международный форум искусства макома. В дальнейшем его планируется организовывать раз в два года. Поэтому не случайно, что президент в ходе поездки ознакомился с работой, проводимой по созданию необходимой инфраструктуры для этого мероприятия, на площади Оксарой в Шахрисабзе.

Главе государства рассказали о планах по строительству Музея макома, совершенствованию деятельности действующих Центра макома, детской школы музыки и искусства, капитальному ремонту Дворца культуры Шахрисабза.

Социалку никто не отменял

Ключевой проблемой для региона сегодня остается отсутствие качественного водоснабжения. Ее обозначил и глава государства, отметив, что власти должны приложить все усилия, чтобы разрешить этот актуальный вопрос за короткое время.

Для этого в области намечено построить новые водоочистные сооружения, проложить 77 километров магистральных сетей, 162 километра водопроводных сетей, 16 водораспределительных сооружений.

Не осталась в стороне и программа ремонта многоэтажного жилищного фонда. На сегодняшний день в области построено свыше 1650 многоэтажек. В прошлом году были отремонтированы 346 из них, для чего коммерческие банки выделили льготные кредиты на 13 миллиардов сумов. В текущем году предусмотрено привлечь на эти цели 48,1 миллиарда сумов.

Sputnik / А. Варфоломеев В Узбекистане направят 771 млрд сумов на ремонт свыше 400 детсадов

Особое внимание было также уделено "дорожной карте" по упорядочиванию рынка труда в Шахрисабзе и Шахрисабзском районе.

При этом самым заметным в новостном поле и особенно в социальных сетях остался широкий жест Мирзиёева, подарившего автомобиль заведующей частного детского сада "Вундеркинд" в Шахрисабзе.

Это дошкольное образовательное учреждение специализируется на углубленном изучении английского языка и компьютерной грамотности. На первом этаже здесь расположены зал музыки и танца, спортивный зал, шахматно-шашечный кабинет, мини-театр кукол, на втором — столовая и медпункт, на третьем — комнаты для занятий подготовительной и младшей групп, две спальни. Игровая площадка во дворе оснащена различными аттракционами.

Глава государства оценил созданные условия и поручил построить в Шахрисабзе еще 25 подобных негосударственных дошкольных учреждений.

Состояние души

В ходе своего визита в Кашкадарью глава государства уже по сложившейся традиции посетил ряд религиозных заведений. В отличие от первого президента Ислама Каримова, который старался не показывать эту сторону своей жизни, Мирзиёев идет на активный контакт с представителями духовенства, обсуждает существующие проблемы и ищет решения.

Пресс-служба президента РУз Президент посетил мавзолей Абу Муина Насафи

Президент осмотрел мавзолей Абу Муина Насафи, который написал множество трудов, направленных на прояснение заблуждений в отношении ислама, борьбу с религиозным фанатизмом. Глава государства в беседе с религиозными деятелями отметил, что произведения Насафи имеют большое значение и сегодня, необходимо издать эти труды и довести их суть и значение до молодого поколения.

В этом комплексе также хранится рукописная копия Священного Корана. Она выполнена на самаркандской бумаге, оформлена каллиграфическими элементами. Президент отметил, что такие книги являются бесценным наследием, которое необходимо бережно сохранять.

Побывал Мирзиёев и в комплекс "Дорут тиловат" (Место чтения Корана), куда входят мечеть Кук Гумбаз, мавзолей Шайха Шамсиддина Кулала, усыпальница Гумбази Сайидон. Здесь, по обычаю, была почтена память усопших, прочитаны суры из Корана.

И сушки наши быстры

Не обошёл своим вниманием президент и армию. В этот раз Мирзиёев посетил крупнейшую военно-воздушную базу стран, расположенную возле городка Ханабад. Имя ее стало широко известным в 2001 году. Тогда Узбекистан передал ее в аренду США для обеспечения военной операции в Афганистане.

Sputnik / Болат Шайхинов Делегация Узбекистана примет участие в заседании стран ШОС в Пекине

Правда безоблачные отношения с Дядей Сэмом были недолгими. В 2005 году Узбекистан после критики американцев Андижанский событий попросил их на выход. Теперь данную базу используют только узбекские войска.

Что касается техники, которая сегодня стоит на вооружении ВВС Узбекистана, это тайна за семью печатями. По неподтверждённым данным, республика обладает порядка 100 самолетами СУ различных модификаций и свыше 80 вертолетами МИ. Вся эта техника досталась от советского прошлого и не понятно, что сейчас из этого хозяйства на ходу. Правда в ноябре прошлого года появилась информация, что Россия и Узбекистан согласовали поставки 12 ударных вертолетов Ми-35 для военно-воздушных сил страны.

Прямо с грядки

Кашкадарьинская область теперь навсегда будет вписана в историю отечественного аграрного сектора. Мирзиёев в ходе посещения одного из фермерских хозяйств предложил впервые в истории Узбекистана создать Ассоциацию лимоноводов. Ее учредителем выступит "Агробанк".

Президент уделил особое внимание инновационной разработке выпускника магистратуры Ташкентского государственного аграрного университета Акбара Саидова. Благодаря ей за 6 месяцев на 4 сотках было заготовлено 50 тысяч однолетних саженцев лимона в Шахрисабзском районе. Эти саженцы, выращенные по интенсивной технологии, растут в два раза быстрее обычного.

Здесь же состоялась презентация проектов по производству продуктов питания, организации плантаций красного перца и ферулы, фисташковых и ореховых плантаций, развитию животноводства, индейководства и пчеловодства, переработке молока.

Кроме того, были обсуждены планы по созданию в области кластера по переработке шерсти и выпуску кожевенно-обувной продукции, обеспечению населения яйцами и мясом птицы, организации комплекса легкой промышленности, выращиванию лекарственных растений на богарных землях.