Ситуацию вокруг Арала рассмотрят на заседании в Ашхабаде

На прошлой неделе в Алматы состоялась Центральноазиатская конференция по вопросам изменения климата, где также государства обсуждали проблемы Приаралья

ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik. Делегация Узбекистана во главе с министром сельского и водного хозяйства Зоиром Мирзаевым примет участие в заседании правления Международного фонда спасения Арала в Ашхабаде.

На прошлой неделе в Алматы состоялась Центральноазиатская конференция по вопросам изменения климата. Тогда зампред Комитета по аграрным и водохозяйственным вопросам нижней палаты парламента Узбекистана Садиржан Джакбаров отметил, что наблюдающееся в мире глобальное потепление еще больше усугубит положение в зоне Приаралья, которая и так страдает от засушливого климата

В настоящее время в республике реализуется программа по развитию Приаралья, рассчитанная на 2017-2021 годы. Согласно проекту, будут реализованы меры по улучшению экологической и социально-экономической обстановки, условий проживания местного населения.