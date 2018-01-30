Американская White & Case открыла представительство в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik. Американская юридическая компания White & Case открыла в понедельник представительство в Ташкенте, сообщает информационная служба Министерства юстиции Узбекистана.

White & Case — единственная американская юридическая компания, открывшая представительство в Узбекистане.

По данным министерства, открытие представительства было предусмотрено меморандумом, подписанным Минюстом и White & Case в рамках визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Нью-Йорк в сентябре прошлого года.

Документом также предусматривается организация стажировок национальных юридических кадров по коммерческому и арбитражному праву в американских офисах компании.

"Привлечение международных юридических компаний в республику будет способствовать совершенствованию национальной системы юридических и консалтинговых услуг, а также усилению доверия иностранных инвесторов к Узбекистану", — добавили в Минюсте.