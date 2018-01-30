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Американская White & Case открыла представительство в Узбекистане

Sputnik / Виталий Белоусов
Общество
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White & Case — единственная американская юридическая компания, открывшая представительство в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik. Американская юридическая компания White & Case открыла в понедельник представительство в Ташкенте, сообщает информационная служба Министерства юстиции Узбекистана.

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Минюст Узбекистана создаст единую базу вакансий юридических госслужб
White & Case — единственная американская юридическая компания, открывшая представительство в Узбекистане.

По данным министерства, открытие представительства было предусмотрено меморандумом, подписанным Минюстом и White & Case в рамках визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Нью-Йорк в сентябре прошлого года.

Документом также предусматривается организация стажировок национальных юридических кадров по коммерческому и арбитражному праву в американских офисах компании.

"Привлечение международных юридических компаний в республику будет способствовать совершенствованию национальной системы юридических и консалтинговых услуг, а также усилению доверия иностранных инвесторов к Узбекистану", — добавили в Минюсте.

Теги:
Узбекистан, США



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    Слуги народа

    Несмотря на аномальные морозы, государственные органы будут работать в штатном режиме, заявили в правительстве Кыргызстана.

  • Заключенный в колонии, архивное фото
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    Суд в Таджикистане приговорил к пяти годам лишения свободы 27-летнего мужчину за пропаганду деятельности террористической организации.

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