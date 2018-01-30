12:41 30 Января 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент-4°C
Прямой эфир
Поиск
Вид на старинные кварталы города Львова

Хокима Самаркандской области пригласили во Львов на экономический форум

© Sputnik/ Фред Гринберг
Общество
Получить короткую ссылку
32 0 0

В 2004 году Самаркандская и Львовская области заключили соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве

ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik. Хоким Самаркандской области Туроб Джураев получил приглашение посетить экономический форум в украинском Львове в октябре 2018 года, передает ИА "Жахон".

Официальный визит делегации Украины в республику может состояться в мае текущего года.

Табло с информацией о вылетах
© Sputnik/ Евгений Одиноков
Узбекистан и Украина возобновят авиасообщение уже в этом году
Накануне состоялся телефонный разговор главы Самаркандской области и председателя Львовской области Олега Синютки. В ходе беседы стороны обсудили активизацию двустороннего взаимодействия.

Руководители регионов решили, что могут расширить экспортно-импортные операции, рассмотреть инвестиционные проекты, привлекать специалистов-технологов, а также реализовывать совместные культурно-гуманитарные мероприятия.

Напомним, в 2004 году было подписано соглашение между хокимиятом Самаркандской области Узбекистана и Львовской областной государственной администрацией Украины о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

Теги:
сотрудничество, Львов, Украина, Самарканд, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Невеста во время церемонии бракосочетания
    Брачные узы

    В Казахстане планируется ввести запрет на совершение религиозных обрядов по заключению брака вне культовых зданий.

  • Здание правительства. Архивное фото
    Слуги народа

    Несмотря на аномальные морозы, государственные органы будут работать в штатном режиме, заявили в правительстве Кыргызстана.

  • Заключенный в колонии, архивное фото
    Срок для пропагандиста

    Суд в Таджикистане приговорил к пяти годам лишения свободы 27-летнего мужчину за пропаганду деятельности террористической организации.

  • Невеста во время церемонии бракосочетания
    Брачные узы

    В Казахстане планируется ввести запрет на совершение религиозных обрядов по заключению брака вне культовых зданий.

  • Здание правительства. Архивное фото
    Слуги народа

    Несмотря на аномальные морозы, государственные органы будут работать в штатном режиме, заявили в правительстве Кыргызстана.

  • Заключенный в колонии, архивное фото
    Срок для пропагандиста

    Суд в Таджикистане приговорил к пяти годам лишения свободы 27-летнего мужчину за пропаганду деятельности террористической организации.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Как в Ташкенте встречали победителей ЧА по футболу
Как Ташкент встретил триумфаторов чемпионата Азии U23
СПУТНИК_Ежегодный водный парад прошел в Венеции
Венецианский карнавал: когда город превращается в бальный зал
Как не замерзнуть зимой на дороге в автомобиле
Как не замерзнуть в заглохшей машине зимой

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054