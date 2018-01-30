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Шавкат Мирзиёев посетил специализированную школу-интернат имени Абдуллы Орипова

Мирзиёев вручил подарки ученикам школы имени Абдуллы Арипова

Пресс-служба президента РУз
Общество
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Школа, названная в честь узбекского поэта, была построена за год, сейчас в ней обучаются 150 ребят

ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вручил подарки ученикам школы имени Абдуллы Арипова в Кашкадарье. Об этом сообщает пресс-служба Министерства народного образования республики.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на трапе самолета
Пресс-служба президента РУз
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В ходе поездки в Кашкадарьинскую область в феврале 2017 года Мирзиёев ознакомился с проектом установки в Карши памятника Абдулле Арипову и указал на необходимость построить в городе школу и музей в честь поэта. Спустя год узбекский лидер проверил, как реализуется проект.

Сейчас в новой специализированной школе-интернате имени героя Узбекистана Абдуллы Арипова обучаются 150 ребят, из них 50 человек проживают там же. В школу на конкурсной основе принимаются дети с пятого класса.

Также в учебном заведении есть столовая и актовый зал на 200 мест. На первом этаже школы организован музей Абдуллы Арипова. Кроме того, рядом со школой установлен памятник поэту.

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Теги:
Школа, Шавкат Мирзиёев, Кашкадарьинская область, Узбекистан



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