По распоряжению властей столицы начаты работы по установлению запрещающих знаков и ограждений вдоль проложенных труб

ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik. В узбекской столице будут поставлены специальные заграждения вдоль труб коммунальных служб, проходящих через каналы.

© Фото: МЧС Узбекистана В Ташкенте после гибели ребенка оградят проходящие через каналы трубы

Такое решение принял хоким Ташкента после недавнего несчастного случая, произошедшего на канале Каракамыш, где утонул пятиклассник.

В настоящее время начаты работы по установлению запрещающих знаков и ограждений.

Пресс-служба МЧС республики обратилась к гражданам с просьбой сообщать о случаях, когда трубы, проходящие через канал, остаются без ограждения.

Глава администрации распорядился создать рабочую группу, состоящую из представителей всех коммунальных служб и УЧС Ташкента, которая проследит за выполнением данного распоряжения в целях профилактики происшествий.

Напомним, трагедия разыгралась на прошедшей неделе, когда 12-летний мальчик погиб на канале Каракамыш, спасая своего друга, упавшего в воду.