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Проходящая через канал труба в Ташкенте

В Ташкенте после гибели ребенка оградят проходящие через каналы трубы

© Фото: МЧС Узбекистана
Общество
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По распоряжению властей столицы начаты работы по установлению запрещающих знаков и ограждений вдоль проложенных труб

ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik. В узбекской столице будут поставлены специальные заграждения вдоль труб коммунальных служб, проходящих через каналы.

В Ташкенте после гибели ребенка оградят проходящие через каналы трубы
© Фото: МЧС Узбекистана
В Ташкенте после гибели ребенка оградят проходящие через каналы трубы

Такое решение принял хоким Ташкента после недавнего несчастного случая, произошедшего на канале Каракамыш, где утонул пятиклассник.

Водный канал, протекающий рядом с многоэтажными домами в Ташкенте
© CA-News
В Ташкенте школьник утонул, спасая одноклассника
В настоящее время начаты работы по установлению запрещающих знаков и ограждений.

Пресс-служба МЧС республики обратилась к гражданам с просьбой сообщать о случаях, когда трубы, проходящие через канал, остаются без ограждения.

Глава администрации распорядился создать рабочую группу, состоящую из представителей всех коммунальных служб и УЧС Ташкента, которая проследит за выполнением данного распоряжения в целях профилактики происшествий.

Напомним, трагедия разыгралась на прошедшей неделе, когда 12-летний мальчик погиб на канале Каракамыш, спасая своего друга, упавшего в воду.

Теги:
Узбекистан



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