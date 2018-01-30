В Узбекистане внедрят механизм признания решений иностранных судов

Ранее на уровне Хозяйственно-процессуального кодекса Узбекистана данные вопросы не регламентировались, отдельные аспекты признания решения иностранных судов были утверждены постановлением пленума Высшего хозяйственного суда республики в 2013 году

ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik. Механизм признания решений иностранных судов и арбитражей с 1 апреля выступает в силу в рамках Экономического процессуального кодекса Узбекистана. Об этом сообщает РИА Новости.

Экономический процессуальный кодекс Узбекистана был принят законодательной (нижней) палатой и одобрен Сенатом в декабре 2017 года, подписан президентом страны Шавкатом Мирзиеевым на минувшей неделе и вступает в силу с 1 апреля 2018 года.

В соответствии с новым кодексом, в него включена отдельная глава, в нее вошли 11 статей, о порядке признания и приведения в исполнение решений иностранных судов и арбитражей между участниками внешнеэкономической деятельности.

"Решения иностранных судов и арбитражей признаются и исполняются в Узбекистане, если это предусмотрено соответствующими международными договорами и законодательством нашей страны", — говорится в документе.

Кроме того, решение иностранного суда или арбитража может быть предъявлено для признания и приведения в исполнение в Узбекистане в течение трех лет со дня вступления его в законную силу, если иное не предусмотрено международным договором. Заявление рассматривается в суде не более шести месяцев, участники процесса извещаются о времени и месте его проведения, но дело может быть рассмотрено и в их отсутствие, указывается в кодексе.