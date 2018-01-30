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В городе Самарканде открыт мавзолей Ислама Каримова.

Шавкат Мирзиёев открыл в Самарканде мавзолей Ислама Каримова

Пресс-служба президента РУз
Общество
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Тема:
Как отметят 80-летие Ислама Каримова (13)
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Действующий глава Узбекистана осмотрел мавзолей и отдал дань уважения памяти первого президента, возложив цветы

ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik. В Самарканде открылся мавзолей первого президента Узбекистана Ислама Каримова, в торжественной церемонии принял участие действующий глава республики Шавкат Мирзиёев, сообщила пресс-служба.

Мирзиёев осмотрел мавзолей и отдал дань уважения памяти первого президента, возложив цветы.

В городе Самарканде открыт мавзолей Ислама Каримова
Пресс-служба президента РУз
В городе Самарканде открыт мавзолей Ислама Каримова

Мавзолей также посетили узбекистанцы, которые прибыли со всех регионов страны. Были прочитаны суры из Корана, а затем организован поминальный плов в Комплексе форумов.

Напомним, сегодня, 30 января, в Узбекистане отмечают 80-летие со дня рождения первого президента страны Ислама Каримова. Каримов скончался 2 сентября 2016 года в возрасте 78 лет от инсульта и был по собственному завещанию похоронен рядом с комплексом Хазрати Хизр в Самарканде.

По инициативе Шавката Мирзиёева на могиле Каримова возведен величественный мавзолей. В ходе поездок в Самарканд глава государства неоднократно знакомился с ходом строительства этого комплекса и его превращением в одно из самых благоустроенных, удобных для посещения и почитаемых мест в стране.

Тема:
Как отметят 80-летие Ислама Каримова (13)
Теги:
Ислам Каримов, Шавкат Мирзиёев, Самарканд, Траур, Глава государства



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