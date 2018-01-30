22:31 30 Января 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент-3°C
Прямой эфир
Поиск
Сантехник устанавливает счетчик на воду

За отсутствие счетчиков на воду в РУ намерены ввести двойной тариф

© Sputnik/ Владимир Смирнов
Общество
Получить короткую ссылку
49803

В сети идет обсуждение проекта Постановления, согласно которому на оплату услуг водоснабжения будут установлены новые тарифы

ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik. На сайте ЕПИГУ обсуждается проект Постановления Кабинета Министров "О мерах по совершенствованию порядка установления применения тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения".

Согласно проекту документа, жители, не имеющие счетчиков будут оплачивать воду в двукратном размере от установленного тарифа.

Внесение платежей должно производиться в размере 100-процентной предоплаты за следующий месяц до 10 числа.

Данные поправки должны вступить в силу с 1 июля 2018 года. Обсуждение проекта постановления на портале продлится до 13 февраля 2018 года. Планируется, что документ вступит в силу с 19 февраля 2018 года.

Теги:
оплата коммунальных платежей, вода, счетчик, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Михаил Саакашвили
    С политическим подтекстом

    Презентацию армянской версии книги "Пробуждение силы" экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в Ереване отменили по техническим причинам, но есть и другая версия.

  • Министерство иностранных дел Латвии
    Требуем исключения!

    МИД Латвии потребовал от Украины предпринять необходимые меры, чтобы балтийская страна была исключена из списка офшоров.

  • Главный вход и первый реактор ИАЭС
    Хотелось бы напомнить…

    Литва напомнила Германии, кто должен финансировать закрытие Игналинской АЭС: сейчас демонтаж станции в основном оплачивает ЕС.

  • Евро
    Денежная прачечная

    Правоохранительные органы Молдовы раскрыли новую преступную схему: злоумышленники отмывали окрашенные деньги, похищенные из банкоматов.

  • Истребитель Су-35С
    Почетное имя

    Президент России Владимир Путин своим указам присвоил почетное наименование "Таллинский" 23-му истребительному авиационному полку.

  • Анатолий Ильич Бибилов
    Квартирный вопрос

    Вопрос восстановления жилья, разрушенного войной 2008 года, будет окончательно решен в течение двух лет, заявил президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Памятник Исламу Каримову. Памятники первому президенту открыты в Ташкенте и Самарканде.
Дорогами Ислама: как увековечили память Каримова в Узбекистане и мире
Кадры со станции метро Варкетили, где пострадали 14 человек
Потолок обрушился на станции метро в Грузии
Железная дорога Ургенч-Хива
Железная дорога между жемчужинами Узбекистана

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054