За отсутствие счетчиков на воду в РУ намерены ввести двойной тариф

В сети идет обсуждение проекта Постановления, согласно которому на оплату услуг водоснабжения будут установлены новые тарифы

ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik. На сайте ЕПИГУ обсуждается проект Постановления Кабинета Министров "О мерах по совершенствованию порядка установления применения тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения".

Согласно проекту документа, жители, не имеющие счетчиков будут оплачивать воду в двукратном размере от установленного тарифа.

Внесение платежей должно производиться в размере 100-процентной предоплаты за следующий месяц до 10 числа.

Данные поправки должны вступить в силу с 1 июля 2018 года. Обсуждение проекта постановления на портале продлится до 13 февраля 2018 года. Планируется, что документ вступит в силу с 19 февраля 2018 года.