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Осмотр бездомного врачом

В больницах Ташкента из-за морозов организовали места для бездомных

Sputnik / Анна Волкова
Общество
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На сайте ГУВД опубликован список 10 государственных больниц и клиник главного управления здравоохранения Ташкента, в которых бездомные могут получить помощь

ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. Места для бездомных организовали в 10 медицинских учреждениях столицы Узбекистана в связи с морозами, сообщает пресс-служба ГУВД Ташкента.

"В связи с холодной погодой в медицинских учреждениях столицы Узбекистана выделены места для обогрева и оказания первой медицинской помощи лицам без определенного места жительства", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

На сайте ГУВД опубликован список 10 государственных больниц и клиник Главного управления здравоохранения Ташкента, в которых бездомные могут получить помощь.

Пожарный закрепляет рукав шланга
© Sputnik/ Игорь Зарембо
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По данным ведомства, 30 января в результате мероприятий, проведенных сотрудниками органов внутренних дел на улицах города, в медучреждения были доставлены более 20 бездомных.

По информации синоптиков, в Узбекистане в прошедшие дни была зафиксирована аномально холодная погода с температурой воздуха на 7-12 градусов ниже климатической нормы. В частности, температура воздуха понижалась ночью до 11-15 градусов мороза, днем — до минус 7-10 градусов, в северных районах ночью — до 17-20 мороза, днем — до минус 10-12 градусов. В среду по Узбекистану ночью ожидается 6 градусов мороза, днем — до 4 градуса тепла.

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Теги:
морозы, холод, Узбекистан



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