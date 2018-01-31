14:12 31 Января 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 1°C
Прямой эфир
Поиск
Срочно:
Рустам Иноятов

Глава СНБ Узбекистана освобожден от должности

Sputnik
Общество
Получить короткую ссылку
5197151

Рустам Иноятов занимал должность главы СНБ с 1995 года

ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. Рустам Иноятов покинул пост председателя Службы национальной безопасности Узбекистана, передают местные СМИ.

Об этом заявил Шавкат Мирзиёев во время совещания с участием представителей Генеральной прокуратуры и СНБ Узбекистана.

Сотрудник СНБ Узбекистана
AP Photo / Anvar Ilyasov
Мирзиёев: настало время реформировать СНБ
Рустам Иноятов занимал должность главы СНБ с 1995 года. Сейчас на его место назначен бывший генеральный прокурор Узбекистана Ихтиёр Абдуллаев.

Ранее руководитель республики предложил разработать и принять закон "О Службе национальной безопасности".

"Настало время реформировать СНБ. Необходимо разработать закон о Службе национальной безопасности республики", — сказал Мирзиёев, обратившись с посланием к двум палатам парламента страны в конце 2017 года.

Глава государства напомнил, что положение о деятельности СНБ было утверждено 26 лет назад, и с тех пор в этот документ не были внесены изменения.

По теме

Сократить и проредить: узбекистанцы высказались по закону об СНБ
Теги:
СНБ, Шавкат Мирзиёев, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Бибисара Асаубаева
    Честь – никому!

    Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева, выступающая за Россию, намерена защитить свою честь в суде – адвокат уже начал работу.

  • Премьер-министр Сапар Исаков на заседании парламента, где заслушивается информация правительства о ситуации на ТЭЦ Бишкека.
    За тепло ответишь!

    Законодатели Кыргызстана вызвали "на ковер" премьер-министра страны и даже потребовали его отставки – что еще хотят депутаты после аварии на местной ТЭЦ?

  • Галим Фасхутдинов
    Прощай, друг!

    В Таджикистане трагически погиб корреспондент радио Sputnik Галим Фасхутдинов – МВД уже установило подозреваемого в смертельном ДТП.

  • Такси-легковой автомобиль с багажником на крыше, фото из архива
    Конец "Жигулей"

    Дорожная полиция Азербайджана объявила "охоту" на старые советские автомобили марок ГАЗ и ВАЗ – чем не угодили гаишникам ретрокары?

  • Устранение повреждение на ЛЭП
    Белорусский блэкаут

    Более чем в 200 населенных пунктах Беларуси были зарегистрированы проблемы с электроснабжением – Sputnik выяснил причины блэкаута.

  • Встреча глав районных комитетов
    Даешь, молодежь!

    Почему государственный комитет Республики Абхазия по молодежной политике напрямую не взаимодействует с районными комитетами в - материале Sputnik.

  • Первый матч Генриха Мфитаряна за ФК Арсенал. Футбольный матч Суонси Сити - Арсенал (30 января 2018). Стадион Либерти, Суонси, Уэльс.
    С почином!

    Генрих Мхитарян дебютировал в составе лондонского футбольного клуба "Арсенал" – как прошла первая игра армянского хавбека?

  • Готовая банка со шпротами взвешивается и отправляется дальше
    Русские шпроты

    Директор рыбзавода заявил, что шпроты – продукт исключительно российский, и поведал о том, как их производство перенесли в Прибалтику.

  • Пирамида из монет
    Лохотрон. Дубль два.

    Литовцам, потерявшим деньги от финансовой пирамиды МММ-2011, вновь предлагают "инвестировать" средства – куда на этот раз?

  • Хлеб
    Хлеб нынче дорог

    В Молдове зафиксирован скачок цен на некоторые виды хлебобулочных изделий – Sputnik обратился к производителям за разъяснениями.

  • В Таллинне случайно найдены более сотни французских снарядов
    Эхо войны

    В таллиннском микрорайоне Пяэскюла в непосредственной близости от оживленных маршрутов движения людей обнаружено более 160 крупнокалиберных снарядов.

  • Боец ОМОН
    "Работает" ОМОН

    Сотрудники ОМОН МВД Южной Осетии приняли участие в соревнования по рукопашному бою и выявили лучших бойцов в семи весовых категориях.

  • Бибисара Асаубаева
    Честь – никому!

    Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева, выступающая за Россию, намерена защитить свою честь в суде – адвокат уже начал работу.

  • Премьер-министр Сапар Исаков на заседании парламента, где заслушивается информация правительства о ситуации на ТЭЦ Бишкека.
    За тепло ответишь!

    Законодатели Кыргызстана вызвали "на ковер" премьер-министра страны и даже потребовали его отставки – что еще хотят депутаты после аварии на местной ТЭЦ?

  • Галим Фасхутдинов
    Прощай, друг!

    В Таджикистане трагически погиб корреспондент радио Sputnik Галим Фасхутдинов – МВД уже установило подозреваемого в смертельном ДТП.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Памятник Исламу Каримову. Памятники первому президенту открыты в Ташкенте и Самарканде.
Дорогами Ислама: как увековечили память Каримова в Узбекистане и мире
Кадры со станции метро Варкетили, где пострадали 14 человек
Потолок обрушился на станции метро в Грузии
Железная дорога Ургенч — Хива
Поездом из Ургенча в Хиву: детали железнодорожного проекта

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054