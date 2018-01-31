19:44 31 Января 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 4°C
Прямой эфир
Поиск
Города мира. Дубай

Uzbekistan airways вводит дополнительные рейсы Ташкент-Дубай-Ташкент

© Sputnik/ Евгений Биятов
Общество
Получить короткую ссылку
136 0 0

В настоящее время НАК "Узбекистон хаво йуллари" выполняет полеты в Дубай три раза в неделю: по средам, четвергам и воскресеньям

ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. НАК "Узбекистон хаво йуллари" вводит дополнительные рейсы по маршруту Ташкент — Дубай — Ташкент, сообщает пресс-служба перевозчика.

Частота полетов увеличится с 19 февраля по 23 марта. Новые рейсы будут осуществляться на лайнерах Boeing 757 по следующему графику движения (время местное):

Понедельник:

HY 333 Ташкент — 08:20' Дубай — 10:55'

HY 334 Дубай — 12:55' Ташкент — 17:10'

Пятница:

HY 333 Ташкент — 08:20' Дубай — 10:55'

HY 334 Дубай — 13:00' Ташкент — 17:15'

В настоящее время НАК "Узбекистон хаво йуллари" выполняет полеты в Дубай три раза в неделю: по средам, четвергам и воскресеньям.

По теме

Турбулентность длиной в 26 лет, или Куда летит UzAirways
"Узбекистон хаво йуллари" с мая начнет летать в Барселону
Теги:
Узбекистон хаво йуллари, Дубай, Ташкент



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Бибисара Асаубаева
    Честь – никому!

    Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева, выступающая за Россию, намерена защитить свою честь в суде – адвокат уже начал работу.

  • Премьер-министр Сапар Исаков на заседании парламента, где заслушивается информация правительства о ситуации на ТЭЦ Бишкека.
    За тепло ответишь!

    Законодатели Кыргызстана вызвали "на ковер" премьер-министра и даже потребовали его отставки — чего еще хотят депутаты после аварии на ТЭЦ Бишкека?

  • Галим Фасхутдинов
    Прощай, друг!

    В Таджикистане трагически погиб корреспондент радио Sputnik Галим Фасхутдинов – МВД уже установило подозреваемого в смертельном ДТП.

  • Первый матч Генриха Мфитаряна за ФК Арсенал. Футбольный матч Суонси Сити - Арсенал (30 января 2018). Стадион Либерти, Суонси, Уэльс.
    С почином!

    Генрих Мхитарян дебютировал в составе лондонского футбольного клуба "Арсенал" – как прошла первая игра армянского хавбека?

  • Готовая банка со шпротами взвешивается и отправляется дальше
    Русские шпроты

    Директор рыбзавода заявил, что шпроты – продукт исключительно российский, и поведал о том, как их производство перенесли в Прибалтику.

  • Пирамида из монет
    Лохотрон. Дубль два.

    Литовцам, потерявшим деньги от финансовой пирамиды МММ-2011, вновь предлагают "инвестировать" средства – куда на этот раз?

  • Хлеб
    Хлеб нынче дорог

    В Молдове зафиксирован скачок цен на некоторые виды хлебобулочных изделий – Sputnik обратился к производителям за разъяснениями.

  • В Таллинне случайно найдены более сотни французских снарядов
    Эхо войны

    В таллиннском микрорайоне Пяэскюла в непосредственной близости от оживленных маршрутов движения людей обнаружено более 160 крупнокалиберных снарядов.

  • Боец ОМОН
    "Работает" ОМОН

    Сотрудники ОМОН МВД Южной Осетии приняли участие в соревнования по рукопашному бою и выявили лучших бойцов в семи весовых категориях.

  • Бибисара Асаубаева
    Честь – никому!

    Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева, выступающая за Россию, намерена защитить свою честь в суде – адвокат уже начал работу.

  • Премьер-министр Сапар Исаков на заседании парламента, где заслушивается информация правительства о ситуации на ТЭЦ Бишкека.
    За тепло ответишь!

    Законодатели Кыргызстана вызвали "на ковер" премьер-министра и даже потребовали его отставки — чего еще хотят депутаты после аварии на ТЭЦ Бишкека?

  • Галим Фасхутдинов
    Прощай, друг!

    В Таджикистане трагически погиб корреспондент радио Sputnik Галим Фасхутдинов – МВД уже установило подозреваемого в смертельном ДТП.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Памятник Исламу Каримову. Памятники первому президенту открыты в Ташкенте и Самарканде.
Дорогами Ислама: как увековечили память Каримова в Узбекистане и мире
Крики делегатов прервали речь Лаврова на конгрессе в Сочи
На конгрессе в Сочи Лаврову пришлось успокаивать делегатов из Сирии
Железная дорога Ургенч — Хива
Поездом из Ургенча в Хиву: детали железнодорожного проекта

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054