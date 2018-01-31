19:44 31 Января 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 4°C
Прямой эфир
Поиск
Родители с ребенком

Борьба за жизнь младенца с иголками в теле продолжается

© Sputnik/ Владимир Песня
Общество
Получить короткую ссылку
30220

Ребенок находится в реанимации, государство полностью обеспечивает все расходы по его содержанию и лечению

ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. Узбекские врачи продолжают борьбу за жизнь 11-месячного ребенка из Ферганской области, который сейчас находится в крайне тяжелом состоянии, сообщает корреспондент Sputnik.

Ранее ребенок был прооперирован в Республиканском научном центре экстренной медицинской помощи (РНЦЭМП) в Ташкенте, врачи извлекли 13 иголок, а три до сих пор остаются в теле младенца.

"Это была сложная операция. Сейчас наши врачи борются за жизнь ребенка, у него крайне тяжелое состояние, он находится в реанимационном отделении. У него была выраженная интоксикация, потом длительное время он был под наркозом", — рассказал корреспонденту Sputnik один из руководящих сотрудников РНЦЭМП.

Рука ребенка
CC0 / pixabay
В больнице опровергли информацию о смерти младенца с иголками в теле
По его словам, сейчас родители ребенка находятся в Ташкенте, для матери созданы все условия, чтобы она была рядом с малышом. Государство полностью обеспечивает все расходы по содержанию и лечению ребенка, заметил он, поэтому сейчас нет необходимости в какой-либо дополнительной помощи со стороны общественности.

"Мы все очень переживаем. Сейчас невозможно сделать какие-то прогнозы, врачи делают все возможное", — подчеркнул собеседник.

Кроме того, представитель РНЦЭМП отметил, что подобную операцию можно было провести на месте в Ферганском филиале центра, а не везти ребенка в столицу, тратя на это время.

"Родственники настояли на проведении операции в Ташкенте. Однако вполне можно было провести ее и в Ферганском филиале. Он прекрасно оснащен, там работают квалифицированные специалисты. Мы также могли отправить туда самолетом необходимых профессионалов. При этом транспортировка ребенка в Ташкент не повлияла на его состояние", — сказал он.

Напомним, что ранее представители Минздрава заявляли, что иглы в организме ребенка находились на протяжении одного-полутора месяцев. Это стало понятно после проведения специальных анализов. Также, по их словам, иглы находились в разных частях тела — ребенок самостоятельно не мог проглотить 16 иголок.

Сейчас региональная прокуратура начала расследование по данному факту.

По теме

В Сети появилась информация о смерти младенца из-за швейных иголок
Узбекистанцы в шоке от истории с иголками в теле младенца из Ферганы
Врачи в Узбекистане нашли 16 швейных иголок в теле младенца
Теги:
Ферганская область, Ташкент, Дети, Родители и дети



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Бибисара Асаубаева
    Честь – никому!

    Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева, выступающая за Россию, намерена защитить свою честь в суде – адвокат уже начал работу.

  • Премьер-министр Сапар Исаков на заседании парламента, где заслушивается информация правительства о ситуации на ТЭЦ Бишкека.
    За тепло ответишь!

    Законодатели Кыргызстана вызвали "на ковер" премьер-министра и даже потребовали его отставки — чего еще хотят депутаты после аварии на ТЭЦ Бишкека?

  • Галим Фасхутдинов
    Прощай, друг!

    В Таджикистане трагически погиб корреспондент радио Sputnik Галим Фасхутдинов – МВД уже установило подозреваемого в смертельном ДТП.

  • Первый матч Генриха Мфитаряна за ФК Арсенал. Футбольный матч Суонси Сити - Арсенал (30 января 2018). Стадион Либерти, Суонси, Уэльс.
    С почином!

    Генрих Мхитарян дебютировал в составе лондонского футбольного клуба "Арсенал" – как прошла первая игра армянского хавбека?

  • Готовая банка со шпротами взвешивается и отправляется дальше
    Русские шпроты

    Директор рыбзавода заявил, что шпроты – продукт исключительно российский, и поведал о том, как их производство перенесли в Прибалтику.

  • Пирамида из монет
    Лохотрон. Дубль два.

    Литовцам, потерявшим деньги от финансовой пирамиды МММ-2011, вновь предлагают "инвестировать" средства – куда на этот раз?

  • Хлеб
    Хлеб нынче дорог

    В Молдове зафиксирован скачок цен на некоторые виды хлебобулочных изделий – Sputnik обратился к производителям за разъяснениями.

  • В Таллинне случайно найдены более сотни французских снарядов
    Эхо войны

    В таллиннском микрорайоне Пяэскюла в непосредственной близости от оживленных маршрутов движения людей обнаружено более 160 крупнокалиберных снарядов.

  • Боец ОМОН
    "Работает" ОМОН

    Сотрудники ОМОН МВД Южной Осетии приняли участие в соревнования по рукопашному бою и выявили лучших бойцов в семи весовых категориях.

  • Бибисара Асаубаева
    Честь – никому!

    Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева, выступающая за Россию, намерена защитить свою честь в суде – адвокат уже начал работу.

  • Премьер-министр Сапар Исаков на заседании парламента, где заслушивается информация правительства о ситуации на ТЭЦ Бишкека.
    За тепло ответишь!

    Законодатели Кыргызстана вызвали "на ковер" премьер-министра и даже потребовали его отставки — чего еще хотят депутаты после аварии на ТЭЦ Бишкека?

  • Галим Фасхутдинов
    Прощай, друг!

    В Таджикистане трагически погиб корреспондент радио Sputnik Галим Фасхутдинов – МВД уже установило подозреваемого в смертельном ДТП.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Памятник Исламу Каримову. Памятники первому президенту открыты в Ташкенте и Самарканде.
Дорогами Ислама: как увековечили память Каримова в Узбекистане и мире
Крики делегатов прервали речь Лаврова на конгрессе в Сочи
На конгрессе в Сочи Лаврову пришлось успокаивать делегатов из Сирии
Железная дорога Ургенч — Хива
Поездом из Ургенча в Хиву: детали железнодорожного проекта

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054