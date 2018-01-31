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Мобильный телефон в руке

Номера телефонов в Узбекистане станут девятизначными

© Pixabay
Общество
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Переход от семизначных номеров к девятизначным вызван тем, что номерной диапазон у мобильных операторов уже практически исчерпан, а спрос на услуги связи растет с каждым днем

ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. Узбекистан в этом году перейдет на девятизначные телефонные номера, сообщается на странице компании "Узбектелеком" в Facebook.

Решение принято в соответствии с рекомендациями Международного союза электросвязи и требованиями "Системы и плана нумерации сетей телекоммуникаций Узбекистана", разработанными Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций.

"В 2018 году номера телефонов станут длиннее на две дополнительные цифры, которые раньше мы не набирали, — это код региона. Тем самым будет упрощен и процесс набора междугородних номеров", — говорится в сообщении.

Чтобы позвонить на мобильный, номер абонента также нужно будет набрать с кодом.

Отмечается, что переход от семизначных номеров к девятизначным — это требование времени. Эта мера вызвана тем, что номерной диапазон у мобильных операторов уже практически исчерпан, а спрос на услуги связи растет с каждым днем.

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Теги:
Узбектелеком, Узбекистан, Телекоммуникационные услуги, IT-технологии



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