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Клиентка рассматривает брошюру в офисе компании Билайн

"Билайн" объяснил, почему отменил повышение тарифов в Узбекистане

© Sputnik/ Владимир Трефилов
Общество
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Ранее оператор связи сообщал о повышении тарифов, однако это будет отложено до завершения очередного этапа расширения сети в республике

ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. Компания "Билайн" сообщила на своем сайте об отмене повышения тарифов.

"Сообщаем о том, что объявленное ранее изменение ежедневной абонентской платы с 1 февраля 2018 года отменяется — тарифы Beeline останутся на прежнем уровне", — говорится в сообщении.

Данное решение объясняется тем, что настоящее время затруднено полноценное использование бонусов, запланированных в связи с пересмотром цен. В связи с этим, повышение тарифов отложено но до завершения очередного этапа расширения сети в Узбекистане.

Теги:
тарифы, сотовая связь, связь, мобильный оператор, Билайн, Узбекистан



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