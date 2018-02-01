Новые услуги на портале виртуальной приемной президента Узбекистана

Теперь граждане могут создать на портале личный кабинет, также на сайте появился "онлайн-консультант", к которому можно обратиться за юридической помощью

ТАШКЕНТ, 1 фев — Sputnik. В Узбекистане с 1 февраля запущена в тестовом режиме новая версия виртуальной приемной Президента, сообщает УзА.

В новой версии Виртуальной приемной Президента заявитель может открыть персональный кабинет по своему желанию. Для этого физическое лицо в процессе регистрации должно ввести личный идентификационный номер, указанный в его гражданском паспорте. Это облегчит процесс идентификации (электронного удостоверения) личности заявителя.

Цель модуля "Личный кабинет граждан" — создать гражданам максимальные удобства при работе с системой Виртуальной приемной, хранить в одном месте всю историю обращений.

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В данных, введенных гражданами в систему Виртуальной приемной (имя и фамилия, год рождения, место проживания и т. д.), встречаются различные ошибки. В связи с этим наблюдались трудности в комплексном изучении истории нескольких обращений, направленных одним лицом. В системе не существовал механизм определения ошибок, допущенных заявителем при введении персональных данных.

Прежде для поиска конкретного обращения требовалось вводить в базу его номер, полные имя и фамилию, адрес, номер мобильного телефона заявителя. Последний не имел возможности следить за движением всех своих обращений в одном конкретном месте. Заявители обычно хранят различные обращения, отправленные по одному вопросу, а также ответы на них в бумажном виде. Все это создавало неудобства как для заявителей, так и при работе с обращениями, приводило к лишней трате времени и ресурсов.

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До этого заявители при отправке каждого нового обращения должны были повторно вводить свои персональные данные. Теперь заявителю достаточно войти в свой личный кабинет, ввести свои персональные данные один раз, и в дальнейшем при совершении любых операций эти данные будут автоматически загружаться в систему. Необходимость заново вводить персональные данные каждый раз, когда нужно отправить обращение, отпадает.

В свою очередь, подтверждение заявлений, жалоб и предложений личными паспортными данными гражданина повысит надежность идентификации личности заявителей. В личном кабинете в удобном виде собираются вся переписка заявителя с государственными органами (все обращения и ответные письма), что облегчает процесс нахождения конкретного обращения и ответа к нему.

В новой версии Виртуальной приемной открыт раздел "Часто задаваемые вопросы". Его основная цель заключается в предоставлении заявителю возможности получить ответ на интересующий его вопрос, не направляя официального обращения.

Анализ показывает, что граждане часто обращаются по вопросам получения правовой информации общего характера или правовой консультации. Чтобы получить необходимые сведения, они были вынуждены ждать определенное время, а государственные органы — отвечать по отдельности на многочисленные обращения, требующие одинакового ответа.

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В связи с этим, по итогам анализа обращений граждан, были определены часто заданные вопросы, ответы на них были изложены понятным и доступным языком в специальном разделе. Здесь можно найти ответы на вопросы, касающиеся жилищного обеспечения, социальной защиты, предпринимательской и банковской деятельности, производства, сертификации и лицензирования, ветеринарных услуг, налогов и штрафов, информационных технологий и коммуникаций, транспорта и юридических вопросов, науки и культуры, образования, труда и занятости, а также других сфер жизни общества. Ответ на нужный вопрос можно найти по ключевым словам.

Специальный модуль статистики позволяет проанализировать, ответы на какие вопросы являются самыми востребованными. Наиболее популярные темы автоматически поднимаются на верхние позиции рейтинга.

Новый раздел значим тем, что среди часто задаваемых вопросов заявитель может найти ответ на интересующий его вопрос и без направления обращения.

В новой версии Виртуальной приемной запущен модуль "Онлайн-консультант", позволяющий получить квалифицированную юридическую помощь по различным проблемам и вопросам в удобной для пользователей форме. Этот модуль работает в тесной взаимосвязи с разделом "Часто задаваемые вопросы".

Модуль предусматривает консультирование физических и юридических лиц в режиме реального времени со стороны квалифицированных специалистов, привлеченных в качестве консультантов по различным отраслям и сферам деятельности, данная услуга заработает в тестовом режиме с 15 февраля текущего года.

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Как было отмечено выше, значительную часть обращений составляют обращения с просьбой предоставить правовую информацию. Граждане обращались в Виртуальную приемную для получения юридических консультаций по самым разнообразным вопросам, с которыми сталкиваются в жизни, рассмотрение обращения и доведение ответа до заявителя занимало немало времени.

Услуга "Онлайн-консультант" позволяет, направив вопрос через Виртуальную приемную, получить в режиме онлайн оперативную юридическую консультацию от специалистов с юридическим образованием. Отныне нет надобности днями ждать ответное письмо, содержащее правовую информацию по тому или иному вопросу. В свою очередь, это будет способствовать сокращению количества обращений, регистрируемых на портале и содержащих лишь просьбу в получении правовой информации, повышению в государственных органах качества работы с другими обращениями.

Будет достигнуто оперативное обеспечение потребности физических и юридических лиц в информации правового характера. Вопросы, часто задаваемые через модуль "Онлайн-консультант", будут постоянно анализироваться и добавляться в раздел "Часто задаваемые вопросы".

Внедрен модуль "Графики приема граждан руководителями министерств и ведомств и направление обращения к ним". Это объединило в единой базе графики приема граждан руководителями всех органов государственного и хозяйственного управления, хокимиятов на местах. Теперь с информацией касательно приема граждан руководителями государственных органов — о днях, времени приема, соответствующих номерах телефонов, адресах электронной почты, адресах государственных органов — можно ознакомиться в одном месте.