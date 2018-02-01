Новые услуги на портале виртуальной приемной президента Узбекистана

ТАШКЕНТ, 1 фев — Sputnik. В Узбекистане с 1 февраля запущена в тестовом режиме новая версия виртуальной приемной Президента, сообщает УзА.
В новой версии Виртуальной приемной Президента заявитель может открыть персональный кабинет по своему желанию. Для этого физическое лицо в процессе регистрации должно ввести личный идентификационный номер, указанный в его гражданском паспорте. Это облегчит процесс идентификации (электронного удостоверения) личности заявителя.
Цель модуля "Личный кабинет граждан" — создать гражданам максимальные удобства при работе с системой Виртуальной приемной, хранить в одном месте всю историю обращений.
Прежде для поиска конкретного обращения требовалось вводить в базу его номер, полные имя и фамилию, адрес, номер мобильного телефона заявителя. Последний не имел возможности следить за движением всех своих обращений в одном конкретном месте. Заявители обычно хранят различные обращения, отправленные по одному вопросу, а также ответы на них в бумажном виде. Все это создавало неудобства как для заявителей, так и при работе с обращениями, приводило к лишней трате времени и ресурсов.
В свою очередь, подтверждение заявлений, жалоб и предложений личными паспортными данными гражданина повысит надежность идентификации личности заявителей. В личном кабинете в удобном виде собираются вся переписка заявителя с государственными органами (все обращения и ответные письма), что облегчает процесс нахождения конкретного обращения и ответа к нему.
В новой версии Виртуальной приемной открыт раздел "Часто задаваемые вопросы". Его основная цель заключается в предоставлении заявителю возможности получить ответ на интересующий его вопрос, не направляя официального обращения.
Анализ показывает, что граждане часто обращаются по вопросам получения правовой информации общего характера или правовой консультации. Чтобы получить необходимые сведения, они были вынуждены ждать определенное время, а государственные органы — отвечать по отдельности на многочисленные обращения, требующие одинакового ответа.
Специальный модуль статистики позволяет проанализировать, ответы на какие вопросы являются самыми востребованными. Наиболее популярные темы автоматически поднимаются на верхние позиции рейтинга.
Новый раздел значим тем, что среди часто задаваемых вопросов заявитель может найти ответ на интересующий его вопрос и без направления обращения.
В новой версии Виртуальной приемной запущен модуль "Онлайн-консультант", позволяющий получить квалифицированную юридическую помощь по различным проблемам и вопросам в удобной для пользователей форме. Этот модуль работает в тесной взаимосвязи с разделом "Часто задаваемые вопросы".
Модуль предусматривает консультирование физических и юридических лиц в режиме реального времени со стороны квалифицированных специалистов, привлеченных в качестве консультантов по различным отраслям и сферам деятельности, данная услуга заработает в тестовом режиме с 15 февраля текущего года.
Услуга "Онлайн-консультант" позволяет, направив вопрос через Виртуальную приемную, получить в режиме онлайн оперативную юридическую консультацию от специалистов с юридическим образованием. Отныне нет надобности днями ждать ответное письмо, содержащее правовую информацию по тому или иному вопросу. В свою очередь, это будет способствовать сокращению количества обращений, регистрируемых на портале и содержащих лишь просьбу в получении правовой информации, повышению в государственных органах качества работы с другими обращениями.
Внедрен модуль "Графики приема граждан руководителями министерств и ведомств и направление обращения к ним". Это объединило в единой базе графики приема граждан руководителями всех органов государственного и хозяйственного управления, хокимиятов на местах. Теперь с информацией касательно приема граждан руководителями государственных органов — о днях, времени приема, соответствующих номерах телефонов, адресах электронной почты, адресах государственных органов — можно ознакомиться в одном месте.