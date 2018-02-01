13:39 01 Февраля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 3°C
Прямой эфир
Поиск
Водитель в кабине автомобиля

В Узбекистане запретили старое газовое оборудование на авто

Sputnik / Евгения Новоженина
Общество
Получить короткую ссылку
36410

Теперь в автомобиль можно устанавливать только стальные баллоны СПГ-1, при обнаружении другого оборудования инспекторы будут штрафовать автовладельцев

ТАШКЕНТ, 1 фев — Sputnik. В Узбекистане с 1 февраля вступил в силу запрет на использование в автомобилях газобаллонного оборудования СПГ-2, СПГ-3 и СПГ-4, сообщает корреспондент Sputnik.

Мужчина катается на велосипеде
© Sputnik/ Владимир Астапкович
Свыше 20% узбекистанцев пересядут на велосипед из-за дорогого бензина
Теперь в авто можно устанавливать и использовать только стальные баллоны СПГ-1, имеющие цельнометаллический корпус.

При выявлении инспекторами на дорогах автомобилей с газобаллонным оборудованием СПГ-2, СПГ-3 и СПГ-4, а также баллонов СПГ-1 с нарушением заводской комплектации их владельцев будут штрафовать как за использование транспортного средства, эксплуатация которого запрещена. В действующем законодательстве за это предусмотрен штраф в размере пяти минимальных заработных плат (1 МРЗП — 172 240 сумов).

Единственным исключением из новых правил станут автобусы MAN, производимые самаркандским заводом JV MAN Auto-Uzbekistan и использующие газовые баллоны СПГ-3.

По данным Министерства внутренних дел, сегодня в стране уже не осталось автомобилей, использующих оборудование СПГ-3 и СПГ-4, а число авто с баллонами СПГ-2 не превышает 67,6 тысячи.

Разговор по мобильному телефону во время управления автомобилем
© Sputnik/ Сергей Пятаков
В Узбекистане отменили требование медсправки при техосмотре авто
В результате эксплуатации старых баллонов за последние годы было зафиксировано 55 взрывов, в результате которых пострадало 23 человека и 41 погиб. При этом основная причина трагедий — элементарная жадность людей. Так, многие, стремясь сэкономить как можно больше, заправляют баллоны сверх положенной нормы в 80%.

В Узбекистане до конца 2019 года планируется перевести на газ свыше 800 тысяч автомобилей, из которых порядка 700 будут принадлежат физическим лицам, остальные — юридическим. Кроме того, в республике запустят единую информационную систему, которая в режиме онлайн будет отслеживать состояние установленного оборудования и учитывать потребление сжатого природного газа.

Теги:
газовый баллон, газ, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Прокуратура
    Больше не прокурор

    По итогам работы расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры своих должностей лишились прокурор Алматы и заместители прокуроров областей.

  • Дымовые трубы ТЭЦ Бишкека. Архивное фото
    Мечты о тепле

    Привычный режим работы ТЭЦ Бишкека, нарушенный в результате аномальных холодов в Кыргызстане, возобновится только через полторы-две недели.

  • Линии электропередач, архивное фото
    Я себя не обделил?

    Министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана опроверг слухи об экспорте электроэнергии в Афганистан по цене ниже той, по которой она продается внутри страны.

  • Коньяк в бокале
    Украл, выпил – в тюрьму!

    В Ереване грабитель проник через окно в ресторан, взломал сейф, украл откуда несколько бутылок коньяка и водки, после чего напился и заснул на месте преступления.

  • Первый урок в первом классе
    Икра заморская

    Министерство образования Латвии наградило лучших педагогов страны банками с несвежей кабачковой икрой, солеными огурцами и свеклой.

  • Мэр Каунаса Висвалдас Матийошайтис
    Дружелюбный мэр

    Мэр Каунаса в телеэфире признал, что "отношения с Россией не входят в его компетенцию", однако он всегда выступает за дружеские отношения между всеми странами.

  • Президент Молдовы Игорь Додон
    Вы куда собрались?

    Молдавский президент Игорь Додон жестко раскритиковал позицию руководства нескольких сел страны об объединении с Румынией.

  • Флаги Эстонии и Украины
    Пошли на попятную

    Не выдержав настойчивых просьб Таллинна, власти Украины в ускоренном порядке удалили Эстонию из списка стран, которых Киев считает офшорами.

  • Ракетный комплекс Искандер-М
    Зона "Искандеров"

    Ракетные комплексы "Искандер-М" разместят в Северной Осетии, для них уже построили всю необходимую инфраструктуру.

  • Прокуратура
    Больше не прокурор

    По итогам работы расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры своих должностей лишились прокурор Алматы и заместители прокуроров областей.

  • Дымовые трубы ТЭЦ Бишкека. Архивное фото
    Мечты о тепле

    Привычный режим работы ТЭЦ Бишкека, нарушенный в результате аномальных холодов в Кыргызстане, возобновится только через полторы-две недели.

  • Линии электропередач, архивное фото
    Я себя не обделил?

    Министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана опроверг слухи об экспорте электроэнергии в Афганистан по цене ниже той, по которой она продается внутри страны.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Девушки на проспекте имени В.В. Путина в Грозном
Целомудренная красота хиджаба
В Алеппо восстанавливают мечеть Омейядов, разрушенной террористами
В Сирии мечеть VIII века восстанавливают после атаки боевиков
Железная дорога Ургенч — Хива
Поездом из Ургенча в Хиву: детали железнодорожного проекта

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054