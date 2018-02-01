18:06 01 Февраля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 9°C
Прямой эфир
Поиск
Жилые дома в жилом массиве. Архивное фото

Саудовский фонд развития выделил Узбекистану 50 миллионов долларов

Sputnik / Акылбек Батырбеков
Общество
Получить короткую ссылку
25 0 0

Эти средства будут направлены на строительство жилья в Навоийской, Ферганской и Ташкентской областях, также будет улучшена сеть газо-, электро- и водоснабжения

ТАШКЕНТ, 1 фев — Sputnik. Узбекистан и Саудовский фонд развития подписали заемное соглашение на 50 миллионов долларов, сообщает корреспондент Sputnik.

Документ был подписан в рамках визита делегации Узбекистана во главе с первым заместителем министра финансов Ахадбеком Хайдаровым в Саудовскую Аравию.

"Эти средства будут направлены на реализацию проекта по строительству современного жилья в сельской местности в Навоийской, Ферганской и Ташкентской областях. В частности, предусматривается возведение более 2 тысяч домов по типовым проектам", — отметили в Государственном комитете Республики Узбекистан по инвестициям.

Уборка урожая зерновых
© Sputnik/ Александр Кряжев
Китайцы инвестируют в сельское хозяйство Узбекистана $500 млн
Кроме того, в рамках проекта будет улучшена существующая инфраструктура путем строительства сетей газо-, электро- и водоснабжения, дорог, а также социальных центров и спортивных площадок, школ, медицинских учреждений, магазинов и автобусных остановок.

Ранее власти республики заявляли о планах по привлечению у международных кредиторов под различные проекты строительства типового жилья свыше 1,2 миллиарда долларов.

Так, например, планировалось, что Азиатский банк развития предоставит 700 миллионов долларов, Исламский банк развития — 300 миллионов долларов, Кувейтский фонд арабского экономического развития (КФАЭР) — 30 миллионов долларов, Саудовский фонд развития (СФР) — 50 миллионов долларов, Турецкий государственный банк "Зираат" — 200 миллионов долларов.

Мотоцикл в сельской местности
Кувейт направит $30 млн на развитие инфраструктуры узбекских сел
Льготная ипотека для покупки квартир в доступных многоэтажках, а также типовых домов выдается молодым семьям, жителям ветхих жилых домов и ряду других категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Средства предоставляются с трехлетним льготным периодом, процентной ставкой в размере 7% годовых в течение первых 5 лет и ставкой рефинансирования Центробанка на последующий период.

Для строительства и реконструкции доступных многоквартирных домов в городах кредиты выдаются сроком на 20 лет, для возведения жилых домов по обновленным типовым проектам в сельской местности — на 15 лет.

Теги:
Инвестиции, Сельское хозяйство, Саудовская Аравия, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Нартай Дутбаев
    Дубль два

    Бывшему главе Комитета национальной безопасности Казахстана Нартаю Дутбаеву вынесен второй приговор – Sputnik выяснил за что.

  • Бездомные люди. Архивное фото
    Мороз с косой

    Аномальные морозы, обрушившиеся на Кыргызстан в январе, стали причиной десятков смертей – Sputnik узнал количество жертв.

  • Здание администрации города Душанбе. Архивное фото
    Следящие за языком

    При мэрии столицы Таджикистана создана комиссия по контролю за реализацией закона "О государственном языке" – за чем будут следить блюстители языка?

  • Студийный микрофон, фото из архива
    Кто так говорит?

    Национальный совет по телевидению и радиовещанию Азербайджана недоволен работой радиостанций – какие, помимо культуры речи, проблемы радийщиков?

  • Лобстеры во льду, архивное фото
    Конец белорусской креветки

    Директор компании, занимающейся оптово-розничной торговлей морепродуктами в Беларуси, задержан – Следственный комитет озвучил подозрения.

  • Вид на остров Науру
    Не одинокий остров

    Sputnik собрал самые интересные факты о Республике Науру – стране, признавшей независимость Абхазии и отмечающей 50-летие Независимости.

  • Геннадий Тимченко
    Чей гражданин?

    Зачем российскому бизнесмену Геннадию Тимченко, попавшему в так называемый "Кремлевский список", приписывают армянское гражданство?

  • Скелетон, архивное фото
    Я все сказал!

    Один из членов олимпийской делегации Латвии исключен из списка отправляющихся на игры в Пхенчхан за "крепкие" выражения.

  • Граница Литвы, архивное фото
    Разграничили

    Правительство Литвы утвердило итоговые документы о демаркации государственной границы с Россией.

  • Молдавские полицейские и конопля
    Конопляный рай

    Минсельхоз Молдовы просит упростить выдачу разрешения на выращивание конопли – Sputnik узнал, что собираются делать с урожаем.

  • Ученик начальной школы с букварем
    Конец русской школы

    Эстонский городок Кейла может лишиться единственной оставшейся русской школы – Sputnik узнал, не идет ли речь о намеренной ликвидации русского образования?

  • Психоневрологический диспансер
    Больные душой

    О том, какие душевные расстройства распространены в Южной Осетии и что мешает оказанию полноценной психиатрической помощи в материале Sputnik.

  • Нартай Дутбаев
    Дубль два

    Бывшему главе Комитета национальной безопасности Казахстана Нартаю Дутбаеву вынесен второй приговор – Sputnik выяснил за что.

  • Бездомные люди. Архивное фото
    Мороз с косой

    Аномальные морозы, обрушившиеся на Кыргызстан в январе, стали причиной десятков смертей – Sputnik узнал количество жертв.

  • Здание администрации города Душанбе. Архивное фото
    Следящие за языком

    При мэрии столицы Таджикистана создана комиссия по контролю за реализацией закона "О государственном языке" – за чем будут следить блюстители языка?

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Суперлуние в Лос-Анджелесе, США
Суперлуние, "кровавая" Луна и голубая: три явления за одну ночь
СПУТНИК_Возгорание на борту самолета Москва-Волгоград из-за аккумулятора телефона
Горячая связь: после посадки в Москве в самолете загорелся телефон
Железная дорога Ургенч — Хива
Поездом из Ургенча в Хиву: детали железнодорожного проекта

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054