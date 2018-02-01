Узбекистанцы получат скидку в 10% на новые лампочки при сдаче старых

Лампу можно сдать в магазин, где вы ее приобретали, или отнести в пункт приема бытовых отходов

ТАШКЕНТ, 1 фев — Sputnik. Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан опубликовало порядок утилизации непригодных для дальнейшего применения ртутных лампочек и термометров. Порядок утвержден постановлением кабмина страны.

© МЧС Узбекистана Утилизация ртутных ламп

По информации пресс-службы МЧС РУ, в Ташкенте от юридических лиц ртутные лампы принимают ООО "Асп Селта" и СП "Нео Санлайт".

Обычные жители города также могут сдать лампы по месту покупки, получив при этом скидку в десять процентов на приобретение нового.

Кроме того, приборы можно сдать в ближайший пункт сбора бытовых отходов.