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ртутные лампы

Узбекистанцы получат скидку в 10% на новые лампочки при сдаче старых

© Sputnik/ Варвара Гертье
Общество
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Лампу можно сдать в магазин, где вы ее приобретали, или отнести в пункт приема бытовых отходов

ТАШКЕНТ, 1 фев — Sputnik. Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан опубликовало порядок утилизации непригодных для дальнейшего применения ртутных лампочек и термометров. Порядок утвержден постановлением кабмина страны.

Утилизация ртутных ламп
© МЧС Узбекистана
Утилизация ртутных ламп

По информации пресс-службы МЧС РУ, в Ташкенте от юридических лиц ртутные лампы принимают ООО "Асп Селта" и СП "Нео Санлайт".

Обычные жители города также могут сдать лампы по месту покупки, получив при этом скидку в десять процентов на приобретение нового.

Кроме того, приборы можно сдать в ближайший пункт сбора бытовых отходов.

Теги:
МЧС Узбекистана, Узбекистан



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