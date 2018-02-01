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Работа редакции Новой газеты

"Новую газету" оштрафовали на 400 тысяч рублей за работу с Нурматовым

© Sputnik/ Сергей Мамонтов
Общество
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Тема:
Суд над журналистом "Новой газеты" Худоберди Нурматовым (Али Ферузом) (19)
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Пресс-секретарь "Новой газеты" Надежда Прусенкова заявила, что издание намерено оспорить решение суда

ТАШКЕНТ, 1 фев — Sputnik. Басманный суд Москвы оштрафовал "Новую газету" на 400 тысяч рублей за сотрудничество с журналистом Худоберди Нурматовым (псевдоним Али Феруз), который находился в России нелегально. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Юнону Цареву.

"Суд признал АНО "РИД "Новая Газета" виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 18.15 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранного гражданина) и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 400 тысяч рублей", — сказала Царева.

Пресс-секретарь "Новой газеты" Надежда Прусенкова заявила, что издание намерено оспаривать решение суда.

Худерберды Нурматов
AP Photo / Pavel Golovkin
Верховный суд отменил решение о выдворении журналиста Нурматова из РФ
"Не согласны, будем оспаривать", — сказала она.

Мосгорсуд ранее признал законным решение оштрафовать на пять тысяч рублей и выдворить из России Нурматова за работу без разрешения. Пока исполнение наказания приостановлено в связи с тем, что Нурматов подал жалобу в Страсбургский суд. Решения ЕСПЧ Нурматов ожидает в центре временного содержания в Москве. Помимо этого, Верховный суд РФ обязал Мосгорсуд пересмотреть вопрос о наказании.

Прусенкова ранее заявила, что Али Феруз сотрудничал с изданием, но не был официально трудоустроен и не получал зарплату из-за отсутствия документов.

По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, Нурматов нелегально находится в России с 2011 года, а с 2012 — без документов, удостоверяющих личность. Также, по словам источника, Нурматов в 2008 году фигурировал в показаниях осужденного за вербовку в радикальную исламистскую организацию "Ат-Такфир валь-Хиджра" (запрещена в РФ).

Тема:
Суд над журналистом "Новой газеты" Худоберди Нурматовым (Али Ферузом) (19)
Теги:
Новая газета, Худоберди Нурматов, Москва



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