"Новую газету" оштрафовали на 400 тысяч рублей за работу с Нурматовым

ТАШКЕНТ, 1 фев — Sputnik. Басманный суд Москвы оштрафовал "Новую газету" на 400 тысяч рублей за сотрудничество с журналистом Худоберди Нурматовым (псевдоним Али Феруз), который находился в России нелегально. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Юнону Цареву.

"Суд признал АНО "РИД "Новая Газета" виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 18.15 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранного гражданина) и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 400 тысяч рублей", — сказала Царева.

Пресс-секретарь "Новой газеты" Надежда Прусенкова заявила, что издание намерено оспаривать решение суда.

AP Photo / Pavel Golovkin Верховный суд отменил решение о выдворении журналиста Нурматова из РФ

"Не согласны, будем оспаривать", — сказала она.

Мосгорсуд ранее признал законным решение оштрафовать на пять тысяч рублей и выдворить из России Нурматова за работу без разрешения. Пока исполнение наказания приостановлено в связи с тем, что Нурматов подал жалобу в Страсбургский суд. Решения ЕСПЧ Нурматов ожидает в центре временного содержания в Москве. Помимо этого, Верховный суд РФ обязал Мосгорсуд пересмотреть вопрос о наказании.

Прусенкова ранее заявила, что Али Феруз сотрудничал с изданием, но не был официально трудоустроен и не получал зарплату из-за отсутствия документов.

По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, Нурматов нелегально находится в России с 2011 года, а с 2012 — без документов, удостоверяющих личность. Также, по словам источника, Нурматов в 2008 году фигурировал в показаниях осужденного за вербовку в радикальную исламистскую организацию "Ат-Такфир валь-Хиджра" (запрещена в РФ).