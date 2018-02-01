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Паломники, прибывающие на хадж в Мекку

Почти 9 тысяч паломников из Узбекистана весной совершат малый хадж

© Sputnik/ Михаил Воскресенский
Общество
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Программа малого хаджа или умры продолжится до 29 марта

ТАШКЕНТ, 1 фев — Sputnik. Малый хадж в Саудовскую Аравию этой весной совершат почти 9 тысяч паломников из Узбекистана, сообщил РИА Новости представитель комитета по делам религий республики.

"Первого февраля первая группа паломников отправляется в Мекку. В этом году 8736 наших соотечественников посетят мусульманские святыни по программе "Умра. Весна-2018", — сообщил представитель комитета.

По его данным, программа малого хаджа продолжится до 29 марта. В летний период умры (месяц Рамадан) из Узбекистана планируют совершить паломничество еще более 1,2 тысячи человек. Стоимость умры составляет около 1,7 тысячи долларов на десять дней.

Правительство Узбекистана в начале января весло изменения в порядок организации мероприятий, связанных с программами "Хадж" и "Умра". В частности, приоритетом будут пользоваться заявки от ранее не совершавших хадж граждан.

Паломники в Мекке
© Sputnik/ Михаил Воскресенский
Саудовская Аравия увеличила квоту на малый хадж для узбеков в 2 раза
В конце 2017 года управление мусульман Узбекистана приняло фетву (религиозное предписание), в соответствии с которой мусульмане страны, отправляющиеся в хадж, должны иметь необходимые финансовые средства для совершения паломничества, знать молитвы, обладать авторитетом в местной исламской общине, а также иметь хорошее здоровье.

В последние два года общая квота паломников в Саудовскую Аравию из республики была увеличена в 1,6 раза по сравнению с 2016 годом — до 17,2 тысячи человек. В том числе, квота на большой хадж в 2017 году выросла в 1,4 раза — до 7,2 тысячи человек. С 2018 года правительство Саудовской Аравии по просьбе узбекской стороны увеличило квоту для паломников из Узбекистана в 1,7 раза — до 10 тысяч паломников.

Город Мекка в Саудовской Аравии
© Flickr/ Ali Mansuri
Управление мусульман: СМИ неверно истолковали новую фетву по хаджу

Хадж — один из пяти столпов ислама. Паломничество к святым местам в Мекке предписано совершить хотя бы один раз в жизни каждому мусульманину. Хадж делится на большой и малый. Малый хадж мусульманин может совершить в любое время года. В свою очередь большой хадж совершается в посвященный этому месяц "зуль-хиджа" ("месяц паломничества"). В связи с тем, что мусульманский календарь является лунным, время совершения хаджа ежегодно меняется.

Паломничество в Мекку
© Sputnik/
Паломничество в Мекку
Теги:
Комитет по делам религии при правительстве Узбекистана, Мекка, Ислам



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