МИД РФ: игиловцы, действующие в Афганистане, родом из Центральной Азии

ТАШКЕНТ, 1 фев — Sputnik. Значительная часть боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России и ряде других стран), действующих в Афганистане, имеют центральноазиатское происхождение. Об этом заявил директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

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"Подавляющая часть боевиков имеет центральноазиатское происхождение, имеются выходцы из различных районов Российской Федерации", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

По словам Кабулова, "задача номер один ИГИЛ заточена на Центральную Азию, их задача — дестабилизировать Центральную Азию, вызвать хаос, панику, отток беженцев, мигрантов, и в этих условиях попытаться свергнуть законные власти этих стран".