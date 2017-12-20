Нового тренера сборной Узбекистана назовут в январе

Многие болельщики будут довольны, когда узнают имя иностранного наставника национальной команды, уверен глава Федерации футбола Узбекистана Умид Ахмаджанов

ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. Имя нового тренера национальной сборной назовут в январе, сообщил президент Федерации футбола Узбекистана Умид Ахмаджанов в интервью газете "Народное слово".

Сейчас продолжаются переговоры с иностранными специалистами.

"Могу сказать одно — он возглавит сборную Узбекистана в качестве тренера, завершившего миссию чемпионата мира в своей прошлой команде. Думаю, его назначение обрадует многих", — сказал Ахмаджанов.

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Напомним, ранее федерация озвучила имена девяти специалистов, которые могут возглавить национальную команду. Это Вальтер Маццари, Берт ван Марвейк, Славен Билич, Дан Петреску, Миодраг Радулович, Славолюб Муслин, Анджелио Алессио, Барнд Шторк, Бранко Иванович.

Предыдущий главный тренер сборной Самвел Бабаян был уволен за провал в отборочном цикле чемпионата мира 2018 года в России. Возглавляемая им команда заняла четвертое место в группе А, что не позволило ей пробиться в финальную часть турнира.

На его место был временно назначен рулевой каршинского "Насафа" Рузикул Бердиев.

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