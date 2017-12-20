Нового тренера сборной Узбекистана назовут в январе

ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. Имя нового тренера национальной сборной назовут в январе, сообщил президент Федерации футбола Узбекистана Умид Ахмаджанов в интервью газете "Народное слово".
Сейчас продолжаются переговоры с иностранными специалистами.
"Могу сказать одно — он возглавит сборную Узбекистана в качестве тренера, завершившего миссию чемпионата мира в своей прошлой команде. Думаю, его назначение обрадует многих", — сказал Ахмаджанов.
Предыдущий главный тренер сборной Самвел Бабаян был уволен за провал в отборочном цикле чемпионата мира 2018 года в России. Возглавляемая им команда заняла четвертое место в группе А, что не позволило ей пробиться в финальную часть турнира.
На его место был временно назначен рулевой каршинского "Насафа" Рузикул Бердиев.
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