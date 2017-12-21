Сборная Узбекистана немного поднялась в рейтинге ФИФА

Возглавляют рейтинг Международной федерации футбола по-прежнему чемпионы мира и победители Кубка конфедераций — 2017 из Германии

ТАШКЕНТ, 21 дек — Sputnik. Сборная Узбекистана немного улучшила позицию в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).

В декабрьском рейтинге национальная команда республики поднялась с 80-го на 78-е место.

Первая десятка сборных осталась без изменений: возглавляют рейтинг по-прежнему чемпионы мира и победители Кубка конфедераций — 2017 из Германии, за ними расположились бразильцы, триумфаторы Евро-2016 из Португалии, аргентинцы и бельгийцы, далее команды Испании, Польши, Швейцарии, Франции и Чили.

🇩🇪Germany are the #FIFARanking’s latest ‘Team of the Year’, having ended 2017 atop the global ladder 💪

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Среди сборных Азиатской конфедерации футбола (AFC), в которую входит Узбекистан, на более высоких позициях оказались футболисты из Ирана (32-е место), Австралии (38-е место), Японии (57-е место), Южной Кореи (60-е место), Саудовской Аравии (63-е место), Китая (71-е место), ОАЭ (73-е место), Сирии (77-е место).

Рейтинг ФИФА был введен в 1993 году, количество очков в нем рассчитывается исходя из результатов национальных команд за четыре года. В основе лежит принцип начисления очков за каждый сыгранный матч и подсчет среднего количества очков за год, предшествующий выпуску рейтинга. Количество получаемых очков за матч не фиксировано и зависит от соперника, результата и важности игры.

Всего в рейтинге представлены сейчас 211 национальных команд.

Федерация футбола Узбекистана Нового тренера сборной Узбекистана назовут в январе

Сборная Узбекистана не смогла напрямую пробиться на мировое футбольное первенство, которое пройдет в России в 2018 году.

Сразу после неудачи в очередном отборочном цикле главный тренер узбекской национальной команды Самвел Бабаян ушел в отставку. В Федерации футбола Узбекистана заявили, что новый специалист, вероятнее всего, будет иностранцем.

Под руководством временно исполняющего обязанности главного тренера Рузикула Бердиева национальная команда с минимальным счетом уступила в товарищеском матче сборной ОАЭ. Президент Федерации футбола Узбекистана Умид Ахмаджанов пообещал назвать имя нового наставника сборной в январе. Известно, что это будет иностранный специалист.

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