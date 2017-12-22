В Ташкенте в 2018 году пройдет Кубок Азии по велотреку

Кроме того, Международный союз велосипедистов и Федерация велосипедистов Узбекистана намерены расширять сотрудничество

ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. В Национальном олимпийском комитете обсудили организацию Кубка Азии по велотреку в Ташкенте в 2018 году и чемпионата Азии на шоссе в Узбекистане в 2019 году, сообщает пресс-служба НОК РУ.

© Sputnik/ Vladimir Vyatkin Развивать велоспорт Узбекистану помогут ОАЭ и Азиатская конфедерация

На переговоры в узбекскую столицу прибыла делегация Международного союза велосипедистов во главе с президентом союза Давидом Лаппартьеном. В состав делегации вошли руководители Федераций велоспорта ОАЭ, Иордании, Республик Азербайджан и Казахстан, международных профессиональных велоклубов.

Кроме вопроса проведения соревнований было рассмотрено расширение сотрудничества между Международным союзом велосипедистов и Федерацией велосипедистов Узбекистана.

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