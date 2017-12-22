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Оксана Чусовитина

Чусовитина блеснула на турнире в Москве — золото в опорном прыжке

© Фото: instagram / Оксана Чусовитина
Спорт
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Узбекская спортсменка смогла обойти соперниц в опорном прыжке и завоевала золото

ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. В Москве завершился международный турнир по спортивной гимнастике "Кубок Михаила Воронина".

Узбекская гимнастка Оксана Чусовитина стала победительницей турнира в опорных прыжках, сообщает пресс-служба Федерации спортивной гимнастики России.

Прославленная спортсменка рассказала, что выполнила в Москве не самые свои сложные прыжки, зато надежные.

Гимнастка Оксана Чусовитина
© Flogymnastics / Antoine Saito
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"Удалось исполнить их и чисто, и с хорошим приземлением. В первой попытке я прыгнула переворот вперед и сальто вперед прогнувшись с пируэтом. Во второй — переворот с поворотом кругом и "бланш" назад с поворотом на 540 градусов. Хотела все сделать красиво и чтобы это понравилось зрителям", — рассказала гимнастка.

Оксана Чусовитина отметила, что к концу года важно быть в форме и не расслабляться, так как впереди серьезные соревнования.

"Ближайший старт — в конце января на турнире в Америке. Главные соревнования у меня в следующем году — чемпионат мира и Азиатские игры. Мечтаю выступить в восьмой раз на Олимпийских играх", — подчеркнула она.

На своей странице в Instagram Оксана Чусовитина выложила ролик с выступлением в российской столице.

 

Напомним, уникальная гимнастка Оксана Чусовитина попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая возрастная представительница этого вида спорта на Олимпийских играх, включена в Зал славы за заслуги перед мировой гимнастикой.

Ранее в интервью Sputnik Узбекистан Оксана Чусовитина заявила, что ее секрет успеха и спортивного долголетия заключается в трудолюбии, целеустремленности и поддержке со стороны близких людей.

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Теги:
Оксана Чусовитина, Москва, Спорт



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