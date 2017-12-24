Защитник ФК "Локомотив" Денисов может перейти в турецкий "Фенербахче"

Сумма трансфера 30-летнего игрока сборной Узбекистана может составить три миллиона евро

ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. Защитник московского "Локомотива" Виталий Денисов в зимнее трансферное окно может покинуть российский футбольный клуб и перейти в турецкий "Фенербахче", сообщает Р-Спорт.

Сумма трансфера 30-летнего игрока сборной Узбекистана может составить три миллиона евро.

В нынешнем сезоне Денисов сыграл восемь матчей за "Локомотив", который после 20 туров лидирует в чемпионате России.

Виталий Денисов подписал контракт с московским "Локомотивом" в 2013 году. Его срок действия заканчивается в июне.

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