Футболисты чемпионата Узбекистана не укладываются в нормативы

Футболисты, которые не смогли сдать нормативы, до начала чемпионата будут заниматься по планам, разработанным главными тренерами клубов, а перед началом Суперлиги повторно пройдут тестирование

ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. Установленные Федерацией футбола Узбекистана нормативы по бегу на 30 метров и прыжку в длину с места пока не смог сдать ни один футболист из пяти клубов, сообщает пресс-служба федерации.

Тестирование футболистов клубов, принимающих участие в национальном чемпионате, проходит в Узбекистане впервые.

"Данные меры осуществляются в целях контроля физической формы футболистов клубов, участвующих в Суперлиге, а также для подбора соответствующих кандидатов в сборные команды", — говорится в сообщении федерации.

Игроки должны сдать четыре норматива: бег на 30 метров, прыжок в длину с места, бег 7х50 метров, тест Yo-Yo.

Тесты по установленному федерацией графику сдали спортсмены клубов "Алмалык", "Машъал", "Навбахор", "Коканд", "Цементчи".

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Нормативы по бегу на 30 метров и прыжку в длину с места пока не смог выполнить ни один футболист из пяти клубов. С бегом 7х50 метров справились в среднем 9% футболистов из пяти клубов, с тестом Yo-Yo — 20% игроков.

Футболисты, которые не смогли сдать нормативы, до начала чемпионата будут заниматься по планам, разработанным главными тренерами клубов. Перед началом игр Суперлиги игроки повторно пройдут тестирования, и те, кто в них не уложатся, будут отстранены от участия в чемпионате.

"Подобные нормативы будут выполняться и сдаваться футболистами на регулярной основе. Физическое состояние футболистов постоянно будет под контролем. Дисциплина всегда должна быть на первом месте. Нелогично ожидать какого-либо результата от тренеров и футболистов, которые не соблюдают дисциплину, неорганизованны и не работают над собой. Одним словом, для тех, кто не соблюдает дисциплину, нет места в наших рядах", — сказал глава ФФУ Умид Ахмаджанов.

Нормативы для футболистов появились именно по требованию Ахмаджанова.

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По словам кандидата педагогических наук профессора Шамиля Иссева, подобное тестирование проводится во всем мире. Например, тест Yo-Yo проходят все футболисты сильнейших чемпионатов Европы перед началом сезона, он служит для оценки скоростных характеристик спортсмена, его выносливости. По его мнению, неудачи сборной команды на международной арене надо искать именно в отсутствии контроля над физическим состоянием спортсменов.

Напомним, начиная с будущего года чемпионат Узбекистана по футболу будет называться "Суперлига Узбекистана" и проходить в новом формате. Также переименуют и Первую лигу, которая получила название "ПРО-лига Узбекистана".

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