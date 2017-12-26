Sputnik запустил спецпроект к чемпионату мира по футболу

ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. Международное информационное агентство и радио Sputnik запустило спецпроект FIFA-2018, посвященный предстоящему чемпионату мира по футболу в России.
В спецпроекте Sputnik для любителей футбола собрана вся полезная информация о предстоящем мировом первенстве. Вниманию читателя сведения о том, когда и в каких городах пройдут матчи, исторические справки о национальных сборных, прошедших в финальную стадию турнира, и многое другое.
"Гид болельщика" поможет читателю найти ответы на самые распространенные вопросы: нужна ли виза для поездки в Россию, какие правила пребывания в стране нужно соблюдать во время ЧМ, как оформить Паспорт болельщика и приобрести билеты на матчи.
Помимо справочных материалов Sputnik предоставит читателям спецпроекта возможность следить за ходом чемпионата по футболу с помощью текущих новостей, видеоподборок, фотолент и интервью. Информация в спецпроекте будет обновляться ежедневно.
Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Футбольные матчи пройдут в 11 российских городах на 12 стадионах. Городами — организаторами чемпионата стали Волгоград, Екатеринбург, Казань, Калининград, Москва, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Саранск и Сочи.
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