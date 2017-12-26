15:18 26 Декабря 2017
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 8°C
Прямой эфир
Поиск
Кубок чемпионата мира - 2018 по футболу

Sputnik запустил спецпроект к чемпионату мира по футболу

© Sputnik/ Константин Чалабов
Спорт
Получить короткую ссылку
24 0 0

В спецпроекте Sputnik для любителей футбола собрана вся полезная информация о предстоящем мировом первенстве

ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. Международное информационное агентство и радио Sputnik запустило спецпроект FIFA-2018, посвященный предстоящему чемпионату мира по футболу в России.

В спецпроекте Sputnik для любителей футбола собрана вся полезная информация о предстоящем мировом первенстве. Вниманию читателя сведения о том, когда и в каких городах пройдут матчи, исторические справки о национальных сборных, прошедших в финальную стадию турнира, и многое другое.

"Гид болельщика" поможет читателю найти ответы на самые распространенные вопросы: нужна ли виза для поездки в Россию, какие правила пребывания в стране нужно соблюдать во время ЧМ, как оформить Паспорт болельщика и приобрести билеты на матчи.

Паспорт болельщика FIFA 2018
© Sputnik/ Нина Зотина
Как получить Паспорт болельщика ЧМ-2018
Для гостей чемпионата предоставлена подробная справочная информация о городах — организаторах главного футбольного события четырехлетия, а в разделе "Стадионы" читатели смогут совершить виртуальный тур по 12 спортивным аренам, которые примут матчи чемпионата, узнать, как до них добраться, и посмотреть расписание предстоящих футбольных матчей.

Помимо справочных материалов Sputnik предоставит читателям спецпроекта возможность следить за ходом чемпионата по футболу с помощью текущих новостей, видеоподборок, фотолент и интервью. Информация в спецпроекте будет обновляться ежедневно.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Футбольные матчи пройдут в 11 российских городах на 12 стадионах. Городами — организаторами чемпионата стали Волгоград, Екатеринбург, Казань, Калининград, Москва, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Саранск и Сочи.

Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.

По теме

В РЦНК в Ташкенте презентовали чемпионат мира по футболу — 2018
Сборная Узбекистана потеряла шансы поехать на чемпионат мира — 2018
Теги:
Чемпионат мира по футболу 2018, Футбол



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Корень солодки
    Ноль затрат

    Как дикорастущая культура, почти сорняк, при надлежащем подходе способна стать хорошей статьей дохода фермеров Азербайджана.

  • Самолет президента Беларуси Александра Лукашенко
    К нам едет президент

    Президент Беларуси Александр Лукашенко примет во вторник 26 декабря участие в неформальном саммите глав государств СНГ.

  • Мастерская елочных игрушек
    Огнем и стеклом

    Вот уже восьмой год подряд студия "Артель" в Сухуме занимается изготовлением елочных игрушек из стекла. Корреспондент Sputnik взял урок мастерства.

  • Президент Серж Саргсян на выставке армянских товаров
    Торговая "форточка"

    Как при координации Еревана Евразийский союз и Иран договорились подписать временное соглашение, ведущее к зоне свободной торговли.

  • Кинопленки в Госфильмофонде России
    Стоп-кадр

    Создатель легендарного рижского кинофестиваля "Арсенал" Аугустс Сукутс скончался в возрасте 70 лет после продолжительной болезни.

  • Американист Александр Домрин
    Троянский конь

    Почему страны Балтии являются "засланным казачком" и "троянским конем" в составе Европейского союза, рассказал профессор Высшей школы экономики.

  • Нищие в Москве
    Без страховки

    Молдова такая бедная, что скоро страховать людей будет некому – работники соцстраха увольняются целыми группами.

  • Бар. Иллюстративное фото
    Мало пьют!

    Бюджет Эстонии не дополучит почти 40 миллионов евро с акцизов на алкоголь – вместо расчетных 276 миллионов соберется только 237,5.

  • Транскам
    Нужна помощь!

    Премьер-министр Южной Осетии Эрик Пухаев запросил у МЧС России вертолет для ликвидации последствий обрывов ЛЭП в Дзомагском ущелье республики.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Голубое озеро в Казани
Волшебный уголок голубых озер Казани
От трубки до новогоднего украшения: как создают елочные шары
Рождение новогодней сказки: как создают елочные украшения
Эволюция автомобилей АвтоВАЗа
От "Жигулей" до Xray: эволюция автомобилей АвтоВАЗа

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054