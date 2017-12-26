Наездник из Узбекистана впервые отправится на юношескую Олимпиаду

Лучшим среди 78 спортсменов из девяти стран шестой рейтинговой зоны стал конкурист Абдушукур Собиржонов, который прошел дистанцию без штрафных очков за 63,04 секунды

ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. Узбекский наездник Абдушукур Собиржонов впервые в истории страны примет участие в летних юношеских Олимпийских играх, которые пройдут в октябре 2018 года в Буэнос-Айресе, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Кандидаты для участия в юношеской Олимпиаде отбираются по результатам квалификационного раунда Кубка мира "Челлендж" по преодолению препятствий. В этом году в шестой рейтинговой зоне, в которую входят Иран, Иордания, Казахстан, Кыргызстан, Катар, Сирия, ОАЭ, Узбекистан и Саудовская Аравия, участвовали 78 лучших спортсменов.

Отметим, что борьба за путевку среди наездников из девяти стран разыгралась упорная. Почти все кандидаты закончили соревнования без штрафных очков, и только резвость на дистанции могла решить судьбу путевки. Юные спортсмены, выкладываясь на все сто, демонстрировали свои навыки и мастерство.

Результаты проведенных соревнований были отправлены в Международную федерацию конного спорта (FEI), где традиционно подводятся итоги. В результате лучшим среди 78 спортсменов из девяти стран шестой рейтинговой зоны стал конкурист Абдушукур Собиржонов, который прошел дистанцию без штрафных очков за 63,04 секунды.

Юный всадник из Узбекистана будет представлять на юношеских Олимпийских играх не только Узбекистан, но и сборную команду Азиатского континента.

Абдушукур Собиржонов родился в 2002 году. Он многократный чемпион Узбекистана по конкуру среди юниоров, призер международных соревнований Кубка мира Центральноазиатской лиги.

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