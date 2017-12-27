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Завершился Международный турнир по боксу среди молодежи A.Agalarov Cup-2017

Сборная Узбекистана стала второй на турнире по боксу в Баку

© Федерация бокса Узбекистана
Спорт
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Спортсмены из Узбекистана завоевали две золотые, две серебряные и три бронзовые медали

ТАШКЕНТ, 27 дек- Sputnik. Спортсмены из Узбекистана завоевали семь медалей на Международном турнире по боксу среди молодежи, посвященном памяти заслуженного тренера Азербайджана Аббаса Агаларова A.Agalarov Cup — 2017 в Баку, сообщает пресс-служба Федерации бокса.

Халимбек Утегенов (до 60 кг) и Джахонгир Рахмонов (до 64 кг) стали победителями турнира. Содир Камолмирзаев (до 49 кг) и Жавохир Тогаймуродов (до 91 кг) — серебряными призерами. Самандар Холмуродов (до 52 кг), Наво Тамазов (до 75 кг) и Тимур Атабаев (свыше 91 кг) завоевали бронзовые медали.

Завершился Международный турнир по боксу среди молодежи A.Agalarov Cup-2017
© Федерация бокса Узбекистана
Завершился Международный турнир по боксу среди молодежи "A.Agalarov Cup-2017"

Сборная Узбекистана с двумя золотыми, двумя серебряными и тремя бронзовыми медалями завоевала второе место в общекомандном зачете, первыми стали хозяева турнира из Азербайджана.

Всего на турнире было разыграно 10 комплектов наград среди 110 боксеров из Узбекистана, России, Украины, Таджикистана, Индии, Ирана, Туркменистана, Пакистана, Казахстана, Кыргызстана и Азербайджана.

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Теги:
Баку, Азербайджан, Бокс



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