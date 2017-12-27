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Регби

Садык Cафаев вновь возглавил Федерацию регби Узбекистана

© Sputnik/ Владимир Вяткин
Спорт
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В Ташкенте прошла IX отчетно-выборная конференция федерации, в ходе которой известный узбекский политик вновь подтвердил свое стремление заниматься развитием регби в стране

ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. Первый заместитель председателя верхней палаты парламента Узбекистана Садык Cафаев переизбран на пост председателя Федерации регби Узбекистана, сообщает корреспондент Sputnik.

Во вторник в Ташкенте прошла IX отчетно-выборная конференция федерации, в ходе которой известный узбекский политик вновь подтвердил свое стремление заниматься развитием регби в стране.

"Благодарю участников конференции за оказанное доверил. Нам предстоит большая и серьёзная работа по развитию регби, чтобы сделать его массовым, популярным среди студенчества и молодёжи, включить в программу республиканских соревнований", — отметил Сафаев.

В настоящее время регби активно развивается в Ферганской, Наманганской, Андижанской, Сырдарьинской, Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Навойиской областях и Каракалпакстане, а также в системе вооруженных сил Министерства обороны Узбекистана. Кроме того, республика является своеобразным центром для развития этого вида спорта в регионе.

Федерация регби Узбекистана стала полноправным членом Азиатского союза регби в 2006 году. С момента своего создания она регулярно проводит чемпионаты Узбекистана среди мужских и женских коллективов по "Регби-7", а начиная с 2011 года возобновился полноценный регулярный чемпионат Узбекистана по "Регби-15" среди мужских команд. С 2014 года Узбекистан стал полноправным членом IRB (Международный совет регби).

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Теги:
Узбекистан, Регби



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