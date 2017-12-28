От разочарований к рекордам: каким был 2017 год для узбекского спорта

Уходящий 2017 год запомнится как успехами узбекских боксеров, борцов, пара-атлетов, шахматистов и нестареющей гимнастки Оксаны Чусовитиной на международных соревнованиях, так и провалом футболистов

Главным разочарованием года стал тот факт, что сборная Узбекистана по футболу не смогла пробиться в финальную стадию чемпионата мира 2018 года в России, заняв только четвертое место. Однако этот провал стал толчком для масштабных реформ в узбекском футболе, которые затронули и чемпионат страны: со следующего сезона внутреннее первенство поменяет формат и станет Суперлигой. Национальная же команда получит нового иностранного тренера, имя которого все узнают только в 2018 году.

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В таких видах спорта, как бокс, борьба и художественная гимнастика, узбекистанцы были традиционно сильны. В спортивной гимнастике всех продолжила удивлять нестареющая Оксана Чусовитина, которая между соревнованиями успевала получать государственные и международные награды.

В преддверии зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане в Узбекистане решили развивать зимние виды спорта. В стране появятся федерации фигурного катания и шорт-трека, хоккея, керлинга, лыжного спорта. В их состав войдут также сноубординг, горнолыжный спорт, фристайл, прыжки с трамплина на лыжах и другие зимние виды спорта. Кроме того, в Ташкенте по инициативе президента Шавката Мирзиёева началось строительство первого профессионального ледового дворца "Хумо Арена". Самые реальные шансы поехать на Олимпиаду в Корее пока имеет узбекский фигурист Миша Ге, пообещавший в следующем сезоне завершить карьеру.

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