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Сборная Узбекистана успешно выступает на V Азиатских играх в закрытых помещениях и по боевым искусствам

От разочарований к рекордам: каким был 2017 год для узбекского спорта

ИА "Жахон"
Спорт
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Уходящий 2017 год запомнится как успехами узбекских боксеров, борцов, пара-атлетов, шахматистов и нестареющей гимнастки Оксаны Чусовитиной на международных соревнованиях, так и провалом футболистов

Главным разочарованием года стал тот факт, что сборная Узбекистана по футболу не смогла пробиться в финальную стадию чемпионата мира 2018 года в России, заняв только четвертое место. Однако этот провал стал толчком для масштабных реформ в узбекском футболе, которые затронули и чемпионат страны: со следующего сезона внутреннее первенство поменяет формат и станет Суперлигой. Национальная же команда получит нового иностранного тренера, имя которого все узнают только в 2018 году.

Архивное фото Али Тухтаева
Sputnik / Сергей Ким
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В таких видах спорта, как бокс, борьба и художественная гимнастика, узбекистанцы были традиционно сильны. В спортивной гимнастике всех продолжила удивлять нестареющая Оксана Чусовитина, которая между соревнованиями успевала получать государственные и международные награды.

В преддверии зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане в Узбекистане решили развивать зимние виды спорта. В стране появятся федерации фигурного катания и шорт-трека, хоккея, керлинга, лыжного спорта. В их состав войдут также сноубординг, горнолыжный спорт, фристайл, прыжки с трамплина на лыжах и другие зимние виды спорта. Кроме того, в Ташкенте по инициативе президента Шавката Мирзиёева началось строительство первого профессионального ледового дворца "Хумо Арена". Самые реальные шансы поехать на Олимпиаду в Корее пока имеет узбекский фигурист Миша Ге, пообещавший в следующем сезоне завершить карьеру.

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Теги:
Узбекистан, Спорт



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  • Прохожий идёт по заснеженному двору во время снегопада. Архивное фото
    Я тут постою

    В Сети появилось видео, где молодой человек едет, стоя на багажнике "Мерседеса" в Бишкеке, – ему грозит штраф по статье "Автохулиганство".

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