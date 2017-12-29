Президент премировал тяжелоатлетов за медали чемпионата мира

Обладатели золотой, серебряной и бронзовый медали получат по 12, 6 и 3 тысячи долларов соответственно

ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. Президент Узбекистана подписал распоряжение о награждении призеров чемпионата мира по тяжелой атлетике, который проходил в начале декабря в США, сообщает Уза.

Согласно документу, обладатель золотой медали турнира Достан Ёқубов получит премию в 12 тысяч долларов, серебряные призеры чемпионата Фарходбек Сабиров и Иван Евремов — по 6 тысяч долларов, а бронзовый призер соревнований Адхамжон Эргашев получит 3 тысячи долларов.

Чемпионат мира по тяжёлой атлетике проходил с 28 ноября по 6 декабря 2017 года в американском Анахайме.

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