За участие в Суперлиге клубы заплатят по 500 миллионов сумов

ТАШКЕНТ, 3 янв — Sputnik. Чтобы в новом сезоне принять участие в играх Суперлиги, футбольные клубы должны до 1 февраля этого года внести на счет Профессиональной футбольной лиги по 500 миллионов сумов, сообщает пресс-служба Федерации футбола Узбекистана со ссылкой на утвержденный регламент соревнований на 2018 год.
Стоимость участия в ПРО-лиге составит 40 миллионов сумов, которые нужно заплатить до 1 марта.
По желанию клубы могут иметь спортивного директора, селекционера, врача-диетолога, тренеров-аналитиков, видео-оператора, мастера поля и других специалистов.
Матчи ПРО-лиги и Кубка Узбекистана будут проходить в промежутке с 17:00 до 21:00.
Напомним, национальный чемпионат Узбектистана по футболу, начиная с будущего года, получит новое название будет называться Суперлигой, Первая лига, которая получила название ПРО-лига.
Команда, набравшая по итогам 38 туров наибольшее количество очков, станет чемпионом. Клуб, который займет 12-ю позицию в таблице, вылетит в ПРО-лигу. Обладатель 11-го места получит шанс остаться. Для этого ему придется провести два стыковых матча с командой, завоевавшей второе место в ПРО-лиге. Победитель этой дуэли получит место в Суперлиге.
В ПРО-лиге будут играть 16 команд, которые проведут 30 матчей в два круга. Победитель напрямую отправится в Суперлигу.
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