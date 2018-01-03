За участие в Суперлиге клубы заплатят по 500 миллионов сумов

Стоимость участия в ПРО-лиге составит 40 миллионов сумов, которые нужно заплатить до 1 марта

ТАШКЕНТ, 3 янв — Sputnik. Чтобы в новом сезоне принять участие в играх Суперлиги, футбольные клубы должны до 1 февраля этого года внести на счет Профессиональной футбольной лиги по 500 миллионов сумов, сообщает пресс-служба Федерации футбола Узбекистана со ссылкой на утвержденный регламент соревнований на 2018 год.

Стоимость участия в ПРО-лиге составит 40 миллионов сумов, которые нужно заплатить до 1 марта.

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В штат каждого клуба, претендующего на участие в Суперлиге или ПРО-лиге должен входить главный менеджер (директор клуба, первый вице-президент), финансовый директор, директор по безопасности, пресс-атташе, врач, физиотерапевт, главный тренер, помощник главного тренера, руководитель детской академии, тренеры детского и юношеского футбола (минимум 4 человека), тренер по физической подготовке, тренер вратарей, юрист, коммерческий директор, технический директор, менеджер по лицензированию.

По желанию клубы могут иметь спортивного директора, селекционера, врача-диетолога, тренеров-аналитиков, видео-оператора, мастера поля и других специалистов.

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Согласно новому регламенту соревнований по футболу среди профессиональных клубов в летнее время запрещено начинать матчи раньше 17:00. Игры чемпионата страны должны начинаться в 18:00 и позднее, а встречи молодежных команд — с 12:00 и позднее.

Матчи ПРО-лиги и Кубка Узбекистана будут проходить в промежутке с 17:00 до 21:00.

Напомним, национальный чемпионат Узбектистана по футболу, начиная с будущего года, получит новое название будет называться Суперлигой, Первая лига, которая получила название ПРО-лига.

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В Суперлиге будут играть 12 клубов. Всего они проведут 38 матчей, разделенных на четыре круга. После 33-го тура команды разделятся на две подгруппы. В первую войдут клубы, занявшие с 1-го по 6-е место, во вторую — с 7-го по 12-е. Соответственно, участники первой подгруппы будут бороться за чемпионство, а второй — за прописку в Суперлиге.

Команда, набравшая по итогам 38 туров наибольшее количество очков, станет чемпионом. Клуб, который займет 12-ю позицию в таблице, вылетит в ПРО-лигу. Обладатель 11-го места получит шанс остаться. Для этого ему придется провести два стыковых матча с командой, завоевавшей второе место в ПРО-лиге. Победитель этой дуэли получит место в Суперлиге.

В ПРО-лиге будут играть 16 команд, которые проведут 30 матчей в два круга. Победитель напрямую отправится в Суперлигу.

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