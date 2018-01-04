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Игроки футбольного клуба Бунёдкор

Клубам Суперлиги разрешили приглашать больше легионеров

© ФК "Бунёдкор"
Спорт
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Теперь в составе каждого клуба может быть до 5 иностранных футболистов

ТАШКЕНТ, 4 янв — Sputnik. Футбольные клубы Узбекистана, выступающие в Суперлиге, смогут регистрировать до 5 иностранных игроков, следует из Регламента соревнований по футболу среди профессиональных футбольных клубов Узбекистана на 2018 год.

В регламенте указаны структура и формат соревнований, проводимых под эгидой Федерации футбола и Профессиональной футбольной лиги, установлены требования к клубам, принимающих участие в этих соревнованиях.

"В заявочный лист команд Суперлиги включаются не более 5 футболистов "легионеров" не граждан Узбекистана, один из которых в обязательном порядке должен быть из страны члена Азиатской конфедерации футбола (4+1). В случае отсутствия "легионера" из страны члена АФК, клуб сможет внести в заявочный лист не более 4 иностранцев", — говорится в регламенте.

Ранее клубы, выступающие в чемпионате Узбекистана, могли заявить только четырех легионеров (3+1) для участия в Высшей лиге.

Игроки ФК Локомотив (Узбекистан)
© Федерация футбола Узбекистана
За участие в Суперлиге клубы заплатят по 500 миллионов сумов
Иностранный игрок должен соответствовать одному из следующих требований: провести в высшем дивизионе следующих конфедераций: УЕФА, КОМНЕБОЛ, КОНКАКАФ, АФК, ОФК, КАФ минимум 60% (70% для футболиста старше 30 лет) матчей за свой клуб в предыдущем спортивном сезоне, провести не менее 75% матчей в чемпионате Узбекистана 2017 года, сыграть не менее 5 игр за национальную сборную своей страны в последнем отборочном цикле, сыграть не менее 70% игр за Олимпийскую или молодежную сборную своей страны в последнем отборочном цикле.

Кроме того, новый регламент разрешает регистрировать вратарей-легионеров, что ранее было запрещено.

Команды, выступающие в ПРО-лиге, смогут заявить в составе не более двух легионеров.

Напомним, национальный чемпионат Узбектистана по футболу, начиная с этого сезона, будет называться Суперлигой и пройдет в обновленном формате. Первая лига получила название ПРО-лига.

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Теги:
Федерация футбола Узбекистана, Азиатская конфедерация футбола, Футбол



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