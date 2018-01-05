Футбольный клуб "Алмалык" сменил название

Ранее Исполнительный комитет профессиональной футбольной лиги принял решение переименовать национальный чемпионат Узбекистана по футболу, теперь он будет называться "Суперлига"

ТАШКЕНТ, 5 янв — Sputnik. Футбольный клуб "Алмалык" в преддверии стартующего сезона сменил название на "АГМК", сообщает корреспондент Sputnik.

Это решение стало вполне предсказуемым, ведь основным финансовым донором команды выступает Алмалыкский горно-металлургический комбинат (АГМК). При этом клуб уже играл в чемпионате страны под этим названием в 2008 году.

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Руководство клуба утвердило новые желто-черные цвета формы и логотип. Обновленная команда уже начала подготовку к новому сезону и провела в преддверии нового года первый сбор в столичной области. В четверг она вылетела в Турцию, где проведет свой второй сбор.

В прошлом сезоне "АГМК" занял лишь седьмое место в чемпионате Узбекистана, набрав 44 очка. Для сравнения, "Локомотив", ставший чемпионом, завоевал 70 очков. Из-за плохих показателей команду покинул главный тренер Игорь Шквырин, который был у ее руля в течение предыдущих 9 сезонов. Его на этом посту сменил хорошо известный болельщикам узбекского футбола специалист из России Виктор Кумыков.

Напомним, что ранее Исполнительный комитет Профессиональной футбольной лиги принял решение переименовать национальный чемпионат Узбекистана по футболу. Начиная с будущего года, он будет называться "Суперлига". Также была переименована и Первая лига, которая получила название "ПРО-лига".

В Суперлиге будут играть 12 клубов. Всего они проведут 38 матчей, разделенных на четыре круга. После 33-го тура команды разделятся на две подгруппы. В первую войдут клубы, занявшие с 1-го по 6-е место, во вторую — с 7-го по 12-е. Соответственно, участники первой подгруппы будут бороться за чемпионство, а второй — за прописку в Суперлиге.

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