Узбекистан впервые примет престижные соревнования по конкуру

По данным Федерации коневодства и конного спорта республики, эти соревнования в первый раз будут проходить на Азиатском континенте

ТАШКЕНТ, 8 янв — Sputnik. Узбекистан впервые в сентябре этого года примет престижные соревнования по конкуру FEI World Jumping Challenge Final, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

"Мы сделали решительный старт в развитии этого вида, что и послужило сигналом для оргкомитета Международной федерации конного спорта к выбору именно нашей страны из множества претендентов, в том числе Эквадора, Португалии и других государств. В Узбекистане это восприняли прежде всего как поддержку и аванс доверия, отличную возможность показать свой потенциал и умение принимать гостей", — отметили в пресс-службе Федерации коневодства.

Sputnik Узбекистан завоевал серебро чемпионата Азии по конкуру среди юношей

По словам собеседника, соревнования будут проходить в одном из конноспортивных клубов под Ташкентом. Для Узбекистана это становится серьезным шагом в развитии коневодства и конного спорта. Это дает возможность войти в элиту, завоевать достойный имидж и престиж, а также повысить инвестиционную и туристическую привлекательность.

Сейчас в стране уделяется особое внимание развитию конного спорта и отрасли в целом. В настоящее время стартовала работа по строительству новых конноспортивных объектов, возрождению национального коневодства. Узбекистанские всадники все чаще становятся участниками международных состязаний.

Соревнования по конкуру FEI World Jumping Challenge были созданы в 2001 году по инициативе немецкой компании PSI. Первое время их финал традиционно проводился на территории организатора на Европейском континенте. Затем в 2008 и 2009 годах финальные состязания переехали на Американский континент. В 2014 году право проведения финала было предоставлено Африке.

Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.