Сабина Шарипова уступила в квалификации Australian Open

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В Узбекистане с 1 апреля вырастут цены на газ и электричество В бюджете на 2018 год заложено повышение тарифов на электроэнергию и природный газ, вместе с тем на столько же будут проиндексированы зарплаты и пособия, исходя из уровня инфляции. 34

Всегда в плюсе: после правки госбюджет Узбекистана остался профицитным Прошлый вариант проекта бюджета Шавкат Мирзиёев заставил пересмотреть, чтобы он стал прозрачным и понятным по части расходов и доходов, даже после корректировки заложен профицит 10