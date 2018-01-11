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Теннисистка Сабина Шарипова

Сабина Шарипова уступила в квалификации Australian Open

© Facebook / Tashkent open
Спорт
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Соперницей узбекской теннисистки в 1/4 квалификации Открытого чемпионата Австралии по теннису была Евгения Родина из России

ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. Узбекская теннисистка Сабина Шарипова уступила россиянке Евгении Родиной в четвертьфинале квалификации Открытого чемпионата Австралии по теннису, сообщает Р-Спорт.

Родина обыграла Шарипову со счетом 6:3, 6:4. Следующей соперницей россиянки станет Виктория Томова из Болгарии.

Открытый чемпионат Австралии по теннису Australian Open проходит в Мельбурне 15-28 января. В 2017 году общий призовой фонд турнира составил около 50 млн долларов.

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Теги:
Сабина Шарипова, Австралия, Теннис



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    Провальный обмен

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