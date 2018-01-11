Сабина Шарипова уступила в квалификации Australian Open

ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. Узбекская теннисистка Сабина Шарипова уступила россиянке Евгении Родиной в четвертьфинале квалификации Открытого чемпионата Австралии по теннису, сообщает Р-Спорт.
Родина обыграла Шарипову со счетом 6:3, 6:4. Следующей соперницей россиянки станет Виктория Томова из Болгарии.
Открытый чемпионат Австралии по теннису Australian Open проходит в Мельбурне 15-28 января. В 2017 году общий призовой фонд турнира составил около 50 млн долларов.
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