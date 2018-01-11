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Фехтование

Федерация фехтования Узбекистана проводит конкурс на лучший логотип

© fie.org
Спорт
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Автор лучшего логотипа получит три миллиона сумов

ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. Федерация фехтования Узбекистана проводит конкурс на лучший дизайн логотипа, сообщает пресс-служба.

В конкурсе могут участвовать как физические лица, так и дизайнерские фирмы.

Логотип должен включать в себя символику Узбекистана и быть оригинальным. Три лучших варианта представят исполкому федерации.

Победитель конкурса получит три миллиона сумов.

Участники могут до 15 января отправить свои работы на электронную почту федерации uzb.fencing@gmail.com.

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Теги:
Федерация фехтования Узбекистана, Фехтование



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