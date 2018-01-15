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Самвел Бабаян

Бабаян намерен набраться опыта у тренера "Спартака" Массимо Карреры

© Федерация футбола Узбекистана
Спорт
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Бывший главный тренер рассказал, что намерен познакомиться с методами работы своего коллеги — тренера московского "Спартака" Массимо Карреры

ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. Бывший главный тренер сборной Узбекистана Самвел Бабаян в настоящее время находится на стажировке в российском клубе "Спартак", сообщает "Даракчи".

Президент Федерации футбола Узбекистана Умид Ахмаджанов
Федерация футбола Узбекистана
Нового тренера сборной Узбекистана назовут в январе
Вместе с ним на сборах команды, которые проходят в ОАЭ, находится его помощник Григорий Колосовский.

Бабаян выразил сожаление по поводу непопадания национальной команды на чемпионат мира.

"А мы ведь могли играть на чемпионате мира в России! Нас отделял от самого престижного турнира планеты всего-навсего один гол. Мы очень старались забить этот мяч в ворота южнокорейской сборной, но к финальному свистку на табло так и остались убийственные для нас нули", — отметил тренер.

Он добавил, что теперь у него появилась возможность продолжить учебу, совершенствовать свои знания в тренерском ремесле.

Отвечая на вопрос, почему для стажировки он выбрал именно "Спартак", Самвел Бабаян сказал, что ему импонирует игра клуба.

Тренер национальной сборной Узбекистана Самвел Бабаян
© Федерация футбола Узбекистана
Красная карточка: Бабаян уволен с поста тренера сборной Узбекистана
"Спартак" — действующий чемпион России и лидер российского футбола. Мы хотели познакомиться с методами работы в подготовительный период Массимо Карреры. Тем более что итальянская тренерская школа, особенно в области тактики, славится на весь мир", — заключил он.

Напомним, Самвел Бабаян был уволен с поста главного тренера сборной Узбекистана по футболу за провал в отборочном цикле чемпионата мира 2018 года в России. Возглавляемая им команда заняла четвертое место в группе А, что не позволило ей пробиться в финальную часть турнира.

На его место был временно назначен рулевой каршинского "Насафа" Рузикул Бердиев.

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Теги:
Самвел Бабаян, Узбекистан, Спорт



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