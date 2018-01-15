Бабаян намерен набраться опыта у тренера "Спартака" Массимо Карреры

ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. Бывший главный тренер сборной Узбекистана Самвел Бабаян в настоящее время находится на стажировке в российском клубе "Спартак", сообщает "Даракчи".
Бабаян выразил сожаление по поводу непопадания национальной команды на чемпионат мира.
"А мы ведь могли играть на чемпионате мира в России! Нас отделял от самого престижного турнира планеты всего-навсего один гол. Мы очень старались забить этот мяч в ворота южнокорейской сборной, но к финальному свистку на табло так и остались убийственные для нас нули", — отметил тренер.
Он добавил, что теперь у него появилась возможность продолжить учебу, совершенствовать свои знания в тренерском ремесле.
Отвечая на вопрос, почему для стажировки он выбрал именно "Спартак", Самвел Бабаян сказал, что ему импонирует игра клуба.
Напомним, Самвел Бабаян был уволен с поста главного тренера сборной Узбекистана по футболу за провал в отборочном цикле чемпионата мира 2018 года в России. Возглавляемая им команда заняла четвертое место в группе А, что не позволило ей пробиться в финальную часть турнира.
На его место был временно назначен рулевой каршинского "Насафа" Рузикул Бердиев.
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