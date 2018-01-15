Федерация футбола Узбекистана пожизненно отстранила Самвела Бабаяна

ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. Исполком Федерации футбола Узбекистана пожизненно отстранил бывшего главного тренера сборной Узбекистана по футболу Самвела Бабаяна от любой футбольной деятельности, сообщила пресс-служба ФФУ.
Отмечается, что во время работы в "Пахтакоре" Бабаян незаконно вносил изменения в контракты футболистов. Когда тренер узнал о новом руководстве клуба, он поменял дату, до которой действовали соглашения с игроками, с 2018 на 2017 год. Это было сделано для того, чтобы продать игроков в иностранные клубы в статусе свободных агентов.
Во время отборочных игр Чемпионата мира 2018 года тренер не сумел наладить в команде дисциплину, не контролировал физическое состояние игроков. Действия Бабаяна отрицательно сказывались на результатах национальной сборной Узбекистана.
"Трудно оправдать тот факт, что некоторые футболисты, которые были проданы в зарубежные клубы, несмотря на низкий уровень игры постоянно привлекались в основной состав команды", — отмечается в сообщении.
В федерации пообещали проверить деятельность каждого футбольного тренера и принять соответствующие меры. соответствующие меры.
Ранее сообщалось, что бывший наставник сборной Узбекистана по футболу сейчас проходит стажировку в российском клубе "Спартак".
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