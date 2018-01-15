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Главный тренер сборной Узбекистана Самвел Бабаян

Федерация футбола Узбекистана пожизненно отстранила Самвела Бабаяна

Федерация футбола Узбекистана
Спорт
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Во время работы в "Пахтакоре" Бабаян незаконно вносил изменения в контракты футболистов, а затем не смог справиться с работой в статусе главного тренера сборной страны

ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. Исполком Федерации футбола Узбекистана пожизненно отстранил бывшего главного тренера сборной Узбекистана по футболу Самвела Бабаяна от любой футбольной деятельности, сообщила пресс-служба ФФУ.

Отмечается, что во время работы в "Пахтакоре" Бабаян незаконно вносил изменения в контракты футболистов. Когда тренер узнал о новом руководстве клуба, он поменял дату, до которой действовали соглашения с игроками, с 2018 на 2017 год. Это было сделано для того, чтобы продать игроков в иностранные клубы в статусе свободных агентов.

Самвел Бабаян
© Федерация футбола Узбекистана
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В статусе главного тренера сборной страны Бабаян, по мнению руководства федерации, не смог справиться с работой. Предвзятое отношение к игрокам плохо повлияло на отношения внутри команды. При выборе игроков Бабаян полагался на знакомых футболистов, а также игнорировал мнения и рекомендации опытных тренеров и экспертов.

Во время отборочных игр Чемпионата мира 2018 года тренер не сумел наладить в команде дисциплину, не контролировал физическое состояние игроков. Действия Бабаяна отрицательно сказывались на результатах национальной сборной Узбекистана.

"Трудно оправдать тот факт, что некоторые футболисты, которые были проданы в зарубежные клубы, несмотря на низкий уровень игры постоянно привлекались в основной состав команды", — отмечается в сообщении.

В федерации пообещали проверить деятельность каждого футбольного тренера и принять соответствующие меры. соответствующие меры.

Ранее сообщалось, что бывший наставник сборной Узбекистана по футболу сейчас проходит стажировку в российском клубе "Спартак".

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Теги:
Чемпионат мира по футболу 2018, ФК "Пахтакор", Федерация футбола Узбекистана, Самвел Бабаян, Футбол



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