11:12 17 Января 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент-3°C
Прямой эфир
Поиск
Нодирбек Абдусатторов

В Узбекистане лучшим шахматистом года признан Нодирбек Абдусатторов

© Федерация шахмат Узбекистана
Спорт
Получить короткую ссылку
29 0 0

Лучшей шахматисткой года стала Нодира Надиржанова, лучшим юниором – Нодирбек Яккубоев, лучшей юной шахматисткой – Гульрухбегим Тохиржонова

ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. В Узбекистане лучшим шахматистом по итогам 2017 года стал тринадцатилетний Нодирбек Абдусатторов, сообщает корреспондент Sputnik.

Несмотря на столь юный возраст, на счету мальчика уже немало престижных побед. Один из его наиболее значимых успехов – выполнение нормативов звания международного гроссмейстера, что позволило Нодирбеку стать вторым самым молодым гроссмейстером в истории шахмат после россиянина Сергея Карякина.

Юный спортсмен считается самым одаренным шахматистом республики после Рустама Касымджанова, который одержал сенсационную победу в нокаут-чемпионате мира ФИДЕ 2004 года в Триполи.

Нодир Абдусатторов
Фото из личного архива
От шахмат за компанию до гроссмейстера: история Надира Абдусатторова
Кроме того, по итогам традиционного голосования комиссии Федерации шахмат Узбекистана, в состав которой на этот раз впервые вошли помимо специалистов журналисты и общественность, были определены победители и в других номинациях. Так, например, лучшей шахматисткой года стала Нодира Надиржанова, лучшим юниором – Нодирбек Яккубоев, лучшей юной шахматисткой – Гульрухбегим Тохиржонова.

Также были определены лучший арбитр года – Ольга Сабирова, лучшее отделение Федерации шахмат, им стало отделение города Ташкента. А самый хороший результат в прошлом году среди тренеров по шахматам показал Марат Джумаев, у воспитанников которого оказалось больше всего побед. Соответственно он и был удостоен звания лучший тренер года.

Узбекистанские шахматисты в прошлом году завоевали 18 наград на чемпионате Азии среди школьников, золотые медали на чемпионате мира среди школьников, а также не одну бронзу в Азиатских играх в закрытых помещениях и в индивидуальном зачете по Всемирной шахматной олимпиаде среди юниоров до 16 лет.

Наряду с этим Сарвиноз Курбонбоевой было присуждено звание международный гроссмейстер среди женщин, Жавохиру Синдарову и Роману Голубеву – международный мастер, а международные звания кандидатов в мастера спорта получили Хумоюн Бегмуратов, Афруза Хамдамова, Одина Олимова, Юлия Хегай и Умида Омонова.

Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.

По теме

Узбекистанец в 13 лет стал вторым самым молодым гроссмейстером в мире
Теги:
Федерация шахмат Узбекистана, Ташкент, Шахматы



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на саммите АТЭС
    "Посол доброй воли"

    Один из важных вопросов встречи президентов Казахстана и США: примет ли Назарбаев роль "посла доброй воли" между Америкой и Россией?

  • Архивное фото экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева
    Есть такая партия!

    На курултае Социал-демократической партии Кыргызстана ее председателем могут избрать экс-президента страны Алмазбека Атамбаева.

  • Выставка ярмарка продукции промышленных товаров Республики Узбекистан 2017
    "Оборотистые" соседи

    Таджикистан за 2017 год увеличил торговый оборот с Узбекистаном на 82% – это самый высокий рост по сравнению с другими торговыми партнерами Таджикистана.

  • Кратер грязевого вулкана — грязевая сопка, архивное фото
    Вулкан проснулся

    Извержение вулкана в Шамахинском районе Азербайджанав началось ночью и все еще продолжается, продукты извержения распространились по площади в полтора гектара.

  • Телеведущий Дмитрий Шепелев
    В "черном списке"

    Минкульт Украины внес российского телеведущего с белорусскими корнями Дмитрия Шепелева в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности.

  • Президент наградил орденом Ахьдз-Апша Мушни Ласуриа
    За неоценимый вклад

    Президент Абхазии Рауль Хаджимба наградил орденом "Ахьдз-Апша" I степени Мушни Ласуриа в день 80-летия Народного поэта.

  • Фальшивые банкноты достоинством 1000 рублей. Архивное фото.
    Не отличишь от настоящей!

    Двое граждан Армении пойдут под суд в Рязанской области России по обвинению в изготовлении и сбыте фальшивых денег.

  • Руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов
    Дели и продавай

    Крупнейший в Балтии металлургический завод KVV Liepajas metalurgs продадут по частям: эксперт о том, почему ЕС выгодно уничтожение промышленности региона.

  • Рождественские скидки в литовских магазинах
    Обыкновенная жадность

    Экс-посол Литвы в США Жигимантас Павиленис считает, что жадность бизнеса и отсутствие контроля привели к высоким потребительским ценам в его стране.

  • Суперкубок УЕФА
    Пас Кишиневу

    Победители Лиги чемпионов и Лиги Европы могут сыграть в Кишиневе – молдавская столица заявила желание принять матч за Суперкубок УЕФА в 2020 году.

  • Жан-Клод Юнкер и Юри Ратас
    Наследили

    Эстонское председательство оставило в Европе "цифровой след", заявил премьер Юри Ратас, выступая в Страсбурге перед европарламентариями.

  • Показательные учения на полигоне.
    Прощай, оружие!

    МВД Южной Осетии проводит рейдовые мероприятия с целью выявить и изъять у населения незарегистрированное оружие.

  • Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на саммите АТЭС
    "Посол доброй воли"

    Один из важных вопросов встречи президентов Казахстана и США: примет ли Назарбаев роль "посла доброй воли" между Америкой и Россией?

  • Архивное фото экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева
    Есть такая партия!

    На курултае Социал-демократической партии Кыргызстана ее председателем могут избрать экс-президента страны Алмазбека Атамбаева.

  • Выставка ярмарка продукции промышленных товаров Республики Узбекистан 2017
    "Оборотистые" соседи

    Таджикистан за 2017 год увеличил торговый оборот с Узбекистаном на 82% – это самый высокий рост по сравнению с другими торговыми партнерами Таджикистана.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Девушка на выставке Восточный базар Тюбетейка
Объединяющая "Тюбетейка"
Садык Сафаев о причинах разработки и принятия новой оборонной доктрины
Сафаев: национальная безопасность - это не только армия и силовики
Сила узбекского паспорта
Сила узбекского паспорта: где не нужна виза

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054