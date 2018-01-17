В Узбекистане лучшим шахматистом года признан Нодирбек Абдусатторов

ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. В Узбекистане лучшим шахматистом по итогам 2017 года стал тринадцатилетний Нодирбек Абдусатторов, сообщает корреспондент Sputnik.

Несмотря на столь юный возраст, на счету мальчика уже немало престижных побед. Один из его наиболее значимых успехов – выполнение нормативов звания международного гроссмейстера, что позволило Нодирбеку стать вторым самым молодым гроссмейстером в истории шахмат после россиянина Сергея Карякина.

Юный спортсмен считается самым одаренным шахматистом республики после Рустама Касымджанова, который одержал сенсационную победу в нокаут-чемпионате мира ФИДЕ 2004 года в Триполи.

Фото из личного архива От шахмат за компанию до гроссмейстера: история Надира Абдусатторова

Кроме того, по итогам традиционного голосования комиссии Федерации шахмат Узбекистана, в состав которой на этот раз впервые вошли помимо специалистов журналисты и общественность, были определены победители и в других номинациях. Так, например, лучшей шахматисткой года стала Нодира Надиржанова, лучшим юниором – Нодирбек Яккубоев, лучшей юной шахматисткой – Гульрухбегим Тохиржонова.

Также были определены лучший арбитр года – Ольга Сабирова, лучшее отделение Федерации шахмат, им стало отделение города Ташкента. А самый хороший результат в прошлом году среди тренеров по шахматам показал Марат Джумаев, у воспитанников которого оказалось больше всего побед. Соответственно он и был удостоен звания лучший тренер года.

Узбекистанские шахматисты в прошлом году завоевали 18 наград на чемпионате Азии среди школьников, золотые медали на чемпионате мира среди школьников, а также не одну бронзу в Азиатских играх в закрытых помещениях и в индивидуальном зачете по Всемирной шахматной олимпиаде среди юниоров до 16 лет.

Наряду с этим Сарвиноз Курбонбоевой было присуждено звание международный гроссмейстер среди женщин, Жавохиру Синдарову и Роману Голубеву – международный мастер, а международные звания кандидатов в мастера спорта получили Хумоюн Бегмуратов, Афруза Хамдамова, Одина Олимова, Юлия Хегай и Умида Омонова.

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