Сборная Узбекистана продолжает подниматься в рейтинге ФИФА

Первую строчку рейтинга Международной федерации футбола сохранили за собой чемпионы мира из Германии

ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. Сборная Узбекистана поднялась еще на одну позицию в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).

В январском рейтинге национальная команда республики переместилась с 78-го на 77-е место.

Первая десятка сборных осталась без изменений: возглавляют рейтинг по-прежнему чемпионы мира и победители Кубка конфедераций — 2017 из Германии, за ними расположились бразильцы, триумфаторы Евро-2016 из Португалии, аргентинцы и бельгийцы, далее команды Испании, Польши, Швейцарии, Франции и Чили.

Среди сборных Азиатской конфедерации футбола (AFC), в которую входит Узбекистан, на более высоких позициях оказались футболисты из Ирана (34-е место), Австралии (36-е место), Японии (56-е место), Южной Кореи (59-е место), Саудовской Аравии (65-е место), Китая (70-е место), Палестины (75-е место), Сирии (76-е место).

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Рейтинг ФИФА был введен в 1993 году, количество очков в нем рассчитывается исходя из результатов национальных команд за четыре года. В основе лежит принцип начисления очков за каждый сыгранный матч и подсчет среднего количества очков за год, предшествующий выпуску рейтинга. Количество получаемых очков за матч не фиксировано и зависит от соперника, результата и важности игры.

Всего в рейтинге представлены сейчас 211 национальных команд.

Сборная Узбекистана не смогла напрямую пробиться на мировое футбольное первенство, которое пройдет в России в 2018 году.

Сразу после неудачи в очередном отборочном цикле главный тренер узбекской национальной команды Самвел Бабаян ушел в отставку. В Федерации футбола Узбекистана заявили, что новый специалист, вероятнее всего, будет иностранцем.

Под руководством временно исполняющего обязанности главного тренера Рузикула Бердиева национальная команда с минимальным счетом уступила в товарищеском матче сборной ОАЭ.

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